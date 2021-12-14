Вот убили кабана, а кабан-то был свидетель

Корреспондент «КП» обнаружил истинную причину скандала, который произошёл под Саратовом с одним из депутатов Госдумы

Непонятно ни хрена, где ущерб, где добродетель.

Вот убил я кабана. А кабан-то был свидетель!

Несмотря на тишь да гладь, и родимую земельку,

Он готов был показать то, что лось был пьяный в стельку.

Лось носился, как олень, по лесам с глазами психа,

Потому как в этот день его бросила лосиха.

И на этом рубеже - в беспокойный век ковида -

Этот бедный лось уже был на грани суицида.

Если б щас не спал медведь, подтвердил бы вам, поверьте,

Лось готов был умереть и буквально жаждал смерти.

В хвойных зарослях тайги у него с начала века

Были вечные долги, три кредита, ипотека.

Доконала кабала, опостылела (ещё бы).

А ещё жена ушла к председателю чащобы.

Ну и сам себе не рад, шёл он ночью по поляне.

И вдруг видит, депутат! Мож, причудилось по пьяни?

Нет, и, правда! Неказист, но с ружьём в руках рабочих.

Сразу видно, коммунист (не последний среди прочих).

Если б я, орангутан, кабаном не отобедал,

То тогда бы вам кабан, как свидетель, всё поведал.

Как сохатый вкривь да вкось начал вдруг ходить по кругу

Со словами «я не лось», громко хрюкая с испугу.

Как охотник шёл во тьму и гадал, крутя прицелом,

Что за зверь такой к нему мог в ту ночь явиться в целом.

«Вроде как не мелюзга. Нет, не белка стопудово.

Если лось, то где рога? Значит, бык или корова.

Вон, башка как барабан. Я б с такими не сюсюкал.

Или всё-таки кабан?..»

И тут лось опять захрюкал.

И в тот миг, как человек, закатив глаза от боли

Наконец, упал на снег, где его и распороли.

Вот и весь вам результат. И пускай все слухи канут,

Потому как депутат был чудовищно обманут.

А лосихе повезло - с новым мужем спит в овраге.

Потому все бабы - зло. Хоть в Саратове, хоть в Праге.