Вот убили кабана, а кабан-то был свидетель

Корреспондент «КП» обнаружил истинную причину скандала, который произошёл под Саратовом с одним из депутатов Госдумы
Непонятно ни хрена, где ущерб, где добродетель.
Вот убил я кабана. А кабан-то был свидетель!
Несмотря на тишь да гладь, и родимую земельку,
Он готов был показать то, что лось был пьяный в стельку.
Лось носился, как олень, по лесам с глазами психа,
Потому как в этот день его бросила лосиха.
И на этом рубеже - в беспокойный век ковида -
Этот бедный лось уже был на грани суицида.
Если б щас не спал медведь, подтвердил бы вам, поверьте,
Лось готов был умереть и буквально жаждал смерти.
В хвойных зарослях тайги у него с начала века
Были вечные долги, три кредита, ипотека.
Доконала кабала, опостылела (ещё бы).
А ещё жена ушла к председателю чащобы.
Ну и сам себе не рад, шёл он ночью по поляне.
И вдруг видит, депутат! Мож, причудилось по пьяни?
Нет, и, правда! Неказист, но с ружьём в руках рабочих.
Сразу видно, коммунист (не последний среди прочих).
Если б я, орангутан, кабаном не отобедал,
То тогда бы вам кабан, как свидетель, всё поведал.
Как сохатый вкривь да вкось начал вдруг ходить по кругу
Со словами «я не лось», громко хрюкая с испугу.
Как охотник шёл во тьму и гадал, крутя прицелом,
Что за зверь такой к нему мог в ту ночь явиться в целом.
«Вроде как не мелюзга. Нет, не белка стопудово.
Если лось, то где рога? Значит, бык или корова.
Вон, башка как барабан. Я б с такими не сюсюкал.
Или всё-таки кабан?..»
И тут лось опять захрюкал.
И в тот миг, как человек, закатив глаза от боли
Наконец, упал на снег, где его и распороли.
Вот и весь вам результат. И пускай все слухи канут,
Потому как депутат был чудовищно обманут.
А лосихе повезло - с новым мужем спит в овраге.
Потому все бабы - зло. Хоть в Саратове, хоть в Праге.