Авито стал самым посещаемым сайтом объявлений (классифайдом) в мире по данным Similar Web

По данным аналитической системы, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллионов. Среднее количество времени, которое пользователи Авито проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевают посетить 11,72 страницы с объявлениями.

Российская онлайн платформа объявлений по результатам ноября обошел предыдущего фаворита рейтинга - американский Craigslist (276.92 миллиона посещений, 8 минут на странице и 10,19 страниц за один визит), - и французский Leboncoin (139.35 миллиона, 11,29 минут на странице и 12,29 страниц за один визит), который сохранил за собой третью строчку. Стоит отметить, что Craigslist - один из старейших сайтов объявлений, долгие годы занимавший первую строчку рейтинга Similar Web.

В мировом рейтинге e-commerce and shopping Авито занял 14 строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских сервисов, став номером 1 среди популярных отечественных маркетплейсов.

Авито лидирует также по общему числу публикаций - сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений. Из всего списка только Craigslist не раскрывает общее число объявлений, у остальных оно значительно меньше.

В октябре мобильное приложение Авито заняло первое место в России сразу в нескольких рейтингах аналитического сервиса App Annie. Компания обошла конкурентов по числу активных пользователей, общему количеству сессий, времени, проводимому в приложении, а также общему количеству скачиваний за весь период существования.

Об Авито

Авито — самая популярная онлайн платформа объявлений в России. Лидер рейтинга шоппинг-приложений от App Annie в 2021 по общему количеству установок на мобильных устройствах.

78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 000 новых объявлений. Каждую секунду на Авито совершается шесть сделок.

Ежемесячно на Авито взаимодействуют почти 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.