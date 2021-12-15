Офицер Росгвардии задержал вооруженного злоумышленника

Благодаря профессиональным умелым действиям майора Росгвардии был обезврежен злоумышленник, который, как позже стало известно, в ходе бытового конфликта нанес смертельные ранения двоим мужчинам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник вечером, командир батальона Отдельной дивизии оперативного назначения майор Росгвардии в свободное от службы время проходил вместе с женой мимо 11-го дома микрорайона Дзержинский города Балашихи. Этот микрорайон граничит с воинской частью этого ведомства.

Из окон первого этажа военнослужащий услышал крики о помощи, оперативно связался с дежурным по соединению, и попросил вызвать полицию.

- В это же время офицер заметил выбегающего из подъезда мужчину с ножом в руках. Росгвардеец его задержал и удерживал до прибытия полицейских, - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как стало известно в среду утром, благодаря профессиональным и умелым действиям майора Росгвардии был обезврежен 20-летний уроженец Республики Ингушетия. Злоумышленник, в ходе бытового конфликта нанес смертельные ранения сразу двум местным жителям (погибшим 58 и 65 лет) с которыми в тот роковой вечер распивал спиртные напитки.

- Задержанный не имеет отношение к Росгвардии - еще в ноябре 2021 года он уволен со службы по несоблюдению условий контракта, но не поехал домой, а живал в московском регионе у знакомых, - подчеркнул представитель ведомства.