5 идей новогодних подарков от компании Huawei

Что подарить на Новый год и Рождество друзьям и близким? В ситуации, когда до праздников осталось всего две недели, каждое разумное предложение – на вес золота. Компания Huawei составила свой топ-лист подарков, которые стоит положить под елку, чтобы выразить свою любовь, заботу и признательность.

1. Универсальный подарок: флагман года смартфон Huawei nova 9

- Серия nova – это выдающиеся гаджеты не только для молодежи, но и для всех, кто молод душой, – говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо. – Само название серии – nova – ассоциируется с латинским термином «сверхновая звезда». Поэтому создавая смартфон Huawei nova 9, мы старались превратить его в инструмент, который поможет владельцу стать суперзвездой и оказаться в центре внимания.

Huawei nova 9 открывает новые возможности для пользователей социальных сетей благодаря камере UltraVision 50 МП. Она оснащена инновационным цветным фильтром RYYB, который позволяет делать красочные и четкие фото и видео в темноте, а на солнце – снимать без пересветов. С nova 9 можно записывать видео в формате 4K, в том числе на селфи-камеру. Есть функция переключения между фронтальной и основной камерами прямо во время записи видео, а также возможность дистанционного управления затвором.

Так что если среди близких есть человек, который ведет активную жизнь в социальных сетях, то можно уже запрягать оленей – ваша миссия как Санта-Клауса заметно упрощается.

Впрочем, Huaweinova 9 – это универсальный подарок, который подойдет не только блогерам. Стильный дизайн, экран с диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления 120 Гц, мощный 8-ядерный процессор, функция беспроводного подключения устройств (наушники, умные часы, ноутбук или планшет подключаются в один клик) – эти преимущества флагманского гаджета по достоинству оценят люди любого возраста и пользовательского опыта.

Новогодние скидки:

В канун праздников Huawei объявила о праздничном спецпредложении в фирменном интернет-магазине. Huawei nova 9 доступен с выгодой до 8 000 рублей.

2. Подарок для учебы, работы и развлечений: планшет Huawei Mate Pad 11

Этот девайс – один из главных кандидатов на место в подарочном мешке Деда Мороза. Легкий и компактный планшет Huawei Mate Pad 11 с частотой обновления экрана 120 Гц, с настройками стереосистемы от Harman Kardon стал хитом продаж в 2021 году. В России его востребованность в 10 раз превысила показатели прошлогодней модели. В итоге по объемам продаж наша страна вошла в топ-3 среди зарубежных рынков.

Одна из фишек Huawei Mate Pad 11 — это подключаемые устройства: удобная клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard и стилус Huawei M-Pencil. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865 обеспечивает бесперебойную работу планшета даже в режиме многозадачности. Объём оперативной памяти – 6 ГБ, а вариант встроенного накопителя (64, 128 или 256 ГБ) вы можете выбрать под индивидуальные потребности. По сути дела, вы дарите планшет по цене ноутбука.

Новогодние скидки:

Планшет Huawei Mate Pad 11 в конфигурации 64 ГБ накануне праздников можно приобрести с выгодой до 5 000 рублей.

3. Царский подарок: ноутбук, который узнает людей в лицо

Ноутбук — это, безусловно, главный гаджет эпохи удаленки. Трудно представить, как переживали бы без него пандемию студенты, домохозяйки и офисные сотрудники, отправляющиеся на «зимовку» в теплые края. Поэтому такой подарок будет полезен самому широкому кругу ваших друзей и близких (главное, чтобы они не забыли выучить стишок для Дедушки Мороза).

Козырем практичного ноутбука Huawei Mate Book 14 в тонком металлическом корпусе с неутомимым процессором AMD Ryzen TM 5 5500U являются повышенная автономность (11 часов беспрерывной работы в режиме просмотра Full HD-видео) и безрамочный 2K-экран FullView. Гаджет поддерживает функцию быстрой зарядки – за 15 минут он может набрать энергию, которой хватит на 2,5 часа работы в офисном режиме.

Флагманская модель Huawei Mate Book 14s – первый ноутбук с разблокировкой по лицу. Новинка этой осени получила яркий сенсорный 2,5K-экран диагональю 14,2 дюйма и инновационные характеристики.В четырех динамиках Huawei Mate Book 14s кино и музыка звучат по-новому: инженеры впервые применили здесь фирменную технологию Huawei Sound. Во время видеоконференций активируется режим активного шумоподавления, и голос спикера передается четко и звучно.

Новогодние скидки:

Huawei Mate Book 14s i7 с оперативной памятью 16 Гб и постоянной – 512 Гб можно приобрести со скидкой 10 000 рублей в фирменном интернет-магазине.

4. Подарки для родителей: умные часы Huawei Watch GT 3

Нет, конечно, смарт-часам нового поколения, обнаруженным в башмачке Санта-Клауса, обрадуются не только родители. Например, в этом году серия впервые была дополнена моделью Huawei GT Runner 46 мм – для профессиональных спортсменов.

Но если у вас нет возможности постоянно находиться рядом с родителями, а хочется позаботиться о здоровье мамы и папы, то лучше гаджета не найти. Алгоритмы искусственного интеллекта с высокой точностью мониторят самые разные показатели организма: частоту пульса, температуру, дыхание, уровень содержания кислорода в крови, физическую активность, качество сна. При этом старшая версия Huawei Watch GT 3 уверенно работает 14 дней без подзарядки.

Смарт-часы – незаменимый помощник во время тренировок, путешествий, с их помощью можно отвечать на звонки и слушать музыку.

Новогодняя акция:

До 28 декабря в подарок за покупку Huawei Watch GT 3 в интернет-магазине Huawei предлагается фитнес-браслет Huawei Band 6.

5. Детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro

На самом деле это девайс двойного назначения. С одной стороны, детские смарт-часы обеспечивают безопасность: они оборудованы кнопкой SOS, местоположение карапуза отслеживают в общей сложности девять навигационных систем и приборов, отправляя уведомления каждый раз, когда ребенок покидает привычную зону. С другой стороны, Watch Kids 4 Pro – это залог спокойствия родителей. В значительной степени это и ваш подарок самому себе тоже.

Важно, что смарт-часы позволяют детям смело исследовать окружающий мир и в то же время ощущать себя под защитой. Гаджет оснащен слотом для сим-карты, поддержкой 4G VoLTE, широкоугольной камерой 5 МП для видеозвонков и фотографий. Устройство не боится воды, с ним можно ходить в бассейн и купаться в открытых водоемах. А при необходимости можно активировать функцию «Тренер по плаванию» (умные часы различают 4 вида плавания брасс, баттерфляй, вольный стиль и плавание на спине) и получить информации о том, насколько эффективны были занятия в бассейне.

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Подробнее ознакомиться с условиями предновогодней акции и ассортиментом устройств можно на официальном сайте интернет-магазина Huawei. На ряд товаров действуют скидки до 50%! Покупателей ждут подарки.

Также за покупку устройств от 50 000 рублей можно получить купон на скидку 2022 рубля для новых заказов, а за покупку от 30 000 рублей – купон на сумму 1011 рублей.

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