Шойгу вручил победителям КВН свою фуражку и часы

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

По доброй традиции часы и фуражка министра обороны России Сергея Шойгу стали наградами победителям армейского КВН.

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Часы министра получила курсант 4 курса РВВДКУ Мария Барабанцева. Фуражка же досталась одному из самых юных участников конкурса, юнармейцу Родиону Смирнову. Награждение проводил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Геннадий Жидко.

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

- Ребята молодцы. Высокая самоотдача и отличный юмор на сцене, - заявил замминистра.

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

В ведомстве уточнили, что по итогам состязаний третье место заняла команда «Сделано с ВУМОм» Военного университета МО РФ, второе место досталось команде Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). А победителями армейского КВН стала команда «Секретное оружие» из Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (филиал, г. Вольск).

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Кроме почетных призов победители получили кубки КВН.