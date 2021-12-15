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Общество15 декабря 2021 8:27

Шойгу вручил победителям КВН свою фуражку и часы

Награждение провел замминистра, начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Геннадий Жидко
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

По доброй традиции часы и фуражка министра обороны России Сергея Шойгу стали наградами победителям армейского КВН.

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Часы министра получила курсант 4 курса РВВДКУ Мария Барабанцева. Фуражка же досталась одному из самых юных участников конкурса, юнармейцу Родиону Смирнову. Награждение проводил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Геннадий Жидко.

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

- Ребята молодцы. Высокая самоотдача и отличный юмор на сцене, - заявил замминистра.

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

В ведомстве уточнили, что по итогам состязаний третье место заняла команда «Сделано с ВУМОм» Военного университета МО РФ, второе место досталось команде Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). А победителями армейского КВН стала команда «Секретное оружие» из Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (филиал, г. Вольск).

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Фото Андрея Русова, РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ

Кроме почетных призов победители получили кубки КВН.

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