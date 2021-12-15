Сотрудники погранслужбы ФСБ спасли из рук браконьеров 11 соколов

По всем фактам возбуждены уголовные дела, а птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания.

В одном из домов поселка Оссора Карагинского района Камчатского края в оборудованном тайнике сотрудники погранслужбы ФСБ России обнаружили и изъяли 6 соколов- кречетов, средства для их отлова и транспортировки.

Птиц готовили к продаже на Ближний Восток, где за каждую хищную птицу были готовы заплатить по несколько тысяч евро (там их используют в традиционной охоте). Теперь эта незаконная сделка не состоится.

- Пресечены 2 попытки незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. На территории Камчатского и Приморского краев задержаны 3 гражданина Российской Федерации и 2 иностранца, причастные к противоправной деятельности, - сообщили в погрануправлении ФСБ России.

Позднее пограничниками в одном из частных домов Петропавловск-Камчатского было обнаружено и изъято еще 5 соколов-кречетов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, а птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания.