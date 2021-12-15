Эквалайзер для минералки

Автор фото: Елена Афонина//ТАСС

Любителям «Нарзана» и «Боржоми» и прочих популярных минеральных вод небезынтересно будет узнать, что уже с 1-го декабря в России стала действовать обязательная маркировка минералки. Раньше по такой же схеме начали продавать, например, молоко и сыр. Государство это делает для того, чтобы легче было отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя. То есть, до нас с вами. Обычно введение обязательной маркировки сопровождается несколькими типами комментариев. Сначала производители жалуются, что они не готовы; потом выражают опасения, что себестоимость товара вырастет, а это скажется на конечной цене. В сторону подорожания, конечно. Ну, а потребители сразу начинают бояться, что для удешевления продуктов производители начнут что-нибудь «бодяжить». Но реальная статистика показывает, что затраты на обязательную маркировку составляют в росте цен ничтожную долю. О реальных причинах подорожания – совсем другая история и не для этой статьи. Что касается качества товаров после того, как они подверглись обязательной маркировке, опрошенные нами эксперты испытательных лабораторий ГК Серконс, высказались единодушно: оно не изменилось. То есть, маркировка – совсем не фактор, влияющий на качество. Правительственные чиновники сообщают, что в стране напечатано 22 миллиона марок для бутылок воды. Практика показала, что контрафакту и подделкам с введением обязательной маркировки попасть на рынок гораздо сложнее. Так что будем радоваться.

А вот со второй новостью не все так просто. 31 декабря, с началом боя курантов, закончится переходный период, после которого прекратят свое действие документы на питьевую воду, оформленные до вступления в силу регламента. Теперь все должно стать строже. Согласно требованиям регламента, нормы содержания некоторых элементов, например, марганца и радионуклидов, сильно отличаются от фактического содержания этих элементов в российской природной минеральной воде. Так что какая-нибудь «Славяновская» или «Ессентуки-17» могут оказаться вне закона.

Намерение было вроде было хорошим. Чтобы люди лечебную воду не использовали как столовую. Не навредили себе. Есть в регламенте и другое важное требование: не допускаются методы обработки минералки, которые меняют природный состав воды. Казалось бы – все во имя человека, все на благо человека.

Но есть нюансы. Представим, что для прослушивания музыки с нужным нам звучанием мы решили прибегнуть к помощи эквалайзера. Поджали, например, басы, а высокие частоты, наоборот, подняли для предела. Чего проще – слушаем и наслаждаемся. Пусть даже сам автор композиции при сведении музыкальной дорожки подразумевал несколько иной звук. Составители нового регламента, конечно, тоже хотели добра. Прежде всего, не желали, чтобы потребитель «перебрал» с каким-нибудь компонентом. Но вот незадача – «эквалайзер» для минералки получается только на бумаге. Потому что автор у минеральной воды – природа. В новом регламенте, например, нормируется содержание марганца. Но сам по себе в природной минеральной воде он не встречается. Зато встречается вместе с железом. Такие воды полезны людям с низким содержанием гемоглобина в крови, а для некоторых анемичных веганов – это просто палочка-выручалочка. Но снизить содержание марганца без применения жестких методов очистки невозможно. Аналогичная ситуация с повышенным содержанием радионуклидов. Их уровень можно снизить, но тоже с применением жестких методов очистки. А это, в свою очередь меняет природный состав воды. Чего делать по новому регламенту, как мы писали выше, нельзя. Типичный правовой казус: казнить нельзя помиловать.

«Прямо сейчас мы видим некий замкнутый круг. Часть российской минеральной воды не подпадает под требования нового регламента. Количество некоторых элементов превышено. А для того, чтобы их снизить, необходимо применить способы обработки, которые этим же регламентом запрещены. Выходов два: либо менять значение норм в регламенте, либо разрешить жесткие методы обработки воды. Кажется, выбран первый путь, и это, наверное, правильно», – комментирует Наталья Пчелинцева, эксперт по сертификации пищевой продукции ГК Серконс.

Как говорил незабвенный Михаил Жванецкий: об этом уже думают. Межгосударственная рабочая группа рассматривает вопрос о наличии технологически невыполнимых требований технического регламента. Бизнес уже давно просит о смягчении норм содержания отдельных элементов.

Но есть для читателей КП и хорошая новость про минералку. Она основана на здравом смысле и вкусовых пристрастиях. «Ессентуками-17» холодец и оливье наши люди обычно не запивают – слишком соленая и специфическая водичка. А мучить себя «Нарзаном» по-прежнему можно без оглядки на новый регламент. Ему ничего не угрожает. Да и «Боржоми» пить не поздно.

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