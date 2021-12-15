Якутская арктическая инициатива

Ветродизельный комплекс в арктическом поселке Тикси. Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Территория Якутии огромна, только часть ее – Якутская Арктика – это один миллион шестьсот тысяч квадратных километров, примерно две с половиной Франции. И это лишь половина от общей площади, которую занимает регион. Вся же Якутия сопоставима по своим размерам с Индией, но в отличие от последней, здесь на вечной или, как сейчас начинают говорить, многолетней мерзлоте проживает меньше миллиона человек и только создается круглогодичная наземная транспортная сеть.

Большинство людей знают, что Полюс холода Северного полушария расположен в Якутии. Но лишь малая часть — что годовые перепады температур здесь составляют более 100 градусов. Казалось бы, это каждодневная экстремальная ситуация, с точки зрения жителя европейской части России. Но Якутия, несмотря на природные катаклизмы последних лет, стабильно развивается и готовит заделы для дальнейшего роста.

Оптимистическое настоящее

В регионе создана хорошая база для дальнейшего социально-экономического развития. Так, за 10 месяцев 2021 года Якутия выдала 19-процентный рост промышленного производства, входит в топ-10 регионов по инвестиционной привлекательности и разворачивает строительство новых энергомощностей суммарно почти на гигаватт. Для сравнения, в плане ГОЭЛРО, который заложил начало индустриализации страны, было 1,75 ГВт.

В республике отмечаются и одни из самых высоких в стране коэффициентов рождаемости и естественного прироста населения, а начиная с 2021 года здесь началась программа «Десятилетие здоровья», которая должно расширить тему здравоохранения за пределы медицинской сферы, изменить культуру здоровья, обеспечить вхождение Якутии в клуб регионов с ожидаемой продолжительностью жизни 80+.

В республике собран пул арктических вузов – Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и искусства. Колледжи Якутии развивают компетенции Arctic Skills. Местные школы стабильно занимают почти половину рейтинга RAEX, ежегодно отбирающего топ-20 ведущих школ Дальневосточного федерального округа. Но жители этого дальневосточно-арктического мегарегиона не готовы останавливаться на достигнутом.

Торжественная церемония запуска внутрипоселковых газовых сетей в селе Бердигестях. Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Опережающее проектирование

Якутия нередко в инициативном порядке предлагает новые нормативные и проектные решения, которые оказываются востребованы и на других арктических территориях. Стратегия развития Арктической зоны республики была принята на два месяца раньше аналогичного общероссийского документа. Охраной вечной мерзлоты на законодательном уровне здесь занялись еще раньше –соответствующий закон был принят в регионе в 2018 году. Сейчас принятие закона о вечной мерзлоте обсуждается на федеральном уровне, в основу законопроекта легли наработки Госсобрания Якутии. А до конца 2021 года по поручению президента России Владимира Путина должна быть запущена национальная система мониторинга состояния вечной мерзлоты.

Реализуемые в Якутии не первый год проекты «Дети Арктики» и «Цифровизация наследия коренных народов Севера и Арктики», начали проводиться в федеральном масштабе, и с 2021 года получили официальную поддержку Арктического совета.

Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Управляемый «климатический переход»

Глава Якутии Айсен Николаев, выступая на XXVI Климатической конференции ООН 2021 в Глазго, отметил: «Согласно исследованиям ООН по климату, сегодня Арктика из-за глобального изменения климата нагревается вдвое быстрее, чем остальная поверхность земли. Такие изменения могут привести к таянию вечной мерзлоты, сокращению ледников в Арктике. Поэтому нам важно выработать действенные меры и решения, направленные на предотвращение климатических проблем».

Вопросами адаптации к изменениям климата призван заниматься созданный в Якутске в 2019 году научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития». Проект был поддержан Камчаткой, Чукоткой, Сахалинской и Магаданской областями и вошел в 2021 году в число 15 российских центров мирового уровня, которые могут претендовать на гранты из федерального бюджета.

Устойчивому развитию посвящен и международный Северный форум, который проводится в Якутии с 2019 года и собирает тысячи участников со всего мира. Кроме того, в 2023 году в рамках российского председательства в Арктическом Совете в Якутске состоится Всемирный саммит по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.

В регионе запущен и самый известный в мире эксперимент по противодействию таянию многолетней мерзлоты – «Плейстоценовый парк» в поселке Черский. Его идея состоит в том, чтобы за счет увеличения численности и искусственной поддержки высокой плотности животных обратить вспять трансформацию экосистемы, произошедшую 10 тысяч лет назад. По мнение ученых, это позволит обеспечить замещение растительности и сохранить многолетнюю мерзлоту, которая к тому же является колоссальным резервуаром углерода.

Зарубежные специалисты, проектирующие возрождение мамонтов на основе образцов тканей ископаемых гигантов, найденных в 2018 году на территории Якутии, рассматривают «Плейстоценовый парк» как будущее место их расселения.

Стоит отметить, что 80% мировых находок мамонтовой фауны приходится именно на Якутию и здесь сейчас активно рассматривают возможность создания Всемирного мамонтового центра, на базе которого хотят развернуть поиск и комплексное изучение доисторических находок. А в июне 2022 года в Якутске пройдет первый Международный мамонтовый форум, в рамках которого планируют собрать ведущих ученых со всего мира для обсуждения современных технологий и методов палеонтологических исследований.

Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Якутская экономика инноваций

В Якутии, обеспеченной научными центрами еще с советских времен, за счет развитой экосистемы поддержки инноваций налажены эффективные мосты между наукой и бизнесом. Во время ноябрьского визита в Якутск полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков высказались за поддержку продукции якутских стартапов. В частности, им презентовали биопрепарат «Бетукладин» на основе вещества из ягеля и березовой коры для профилактики COVID-19 и восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции, а также технологию создания «умной» одежды — электронного текстиля на основе оксида графена, который сможет защитить человека от предельно низких температур.

Для знакомства с научным потенциалом региона в 2021 году в республику приезжал и президент РАН Александр Сергеев. Он посетил научные центры и дал высокую оценку проектам Якутии, подчеркнув возможность развития в республике целого спектра уникальных арктических технологий.

Последние годы в регионе активно реализуется программа по модернизации неэффективной генерации и энергопереходу на зеленую энергию. Ключевой мотив – значительная экономия расходов на дизтопливо и снижение зависимости труднодоступных районов от «северного завоза». Например, запущенный ветродизельный комплекс в арктическом поселке Тикси, позволяет экономить более чем 500 тонн топлива в год. Помимо силы ветра, в Якутии присматриваются и к «силе» солнца. В ближайшие пять лет к 20 уже работающим солнечным электростанциям добавится еще более 70 гибридных, включающих в себя солнечную энергоустановку.

Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Преодоление «логистического проклятия»

Природные особенности, размеры территории и обилие рек приводят к тому, что пока 80% населения Якутии почти полгода отрезаны от остального мира. 15 ноября Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос обеспечения к 2030 году круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Для этого придется построить 4 крупных моста, включая Ленский.

Но рост цен на топливо, строительные материалы и продукты питания требует снижения надбавок за логистику на Северный завоз уже сейчас. Для этих целей в регионе с 2021 реализуется новая схема доставки и открываются торгово-логистические центры – современная инфраструктура оптово-розничной торговли, которую предполагается создать во всех арктических районных центрах. В первых населенных пунктах, где уже появились такие логистические центры, удалось снизить цены на продукты питания в среднем на четверть.

Уменьшать стоимость доставки планируют и за счет беспилотников, уже весной 2022 года в Якутии запустят два тестовых маршрута по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Местным правительством сейчас также рассматривается проект по созданию Малого Северного морского пути по акватории рек Якутии. Он будет способствовать развитию прибрежных территорий и их снабжению всем необходимым.

Решить продуктовый вопрос призвана и программа развития сельского хозяйства. В 2022 году на эти цели будет выделен беспрецедентный объем средств – практически 10% от доходной части бюджета республики – порядка 12,4 млрд рублей. По сравнению с текущим годом финансирование этой отрасли увеличено почти на 0,5 млрд рублей. По программе особое внимание уделят поддержке животноводства, в том числе коневодства и оленеводства. Предусмотрено и дальнейшее развитие тепличного хозяйства. Например, крупнейший в России тепличный комплекс на вечной мерзлоте «Саюри», расположенный недалеко от Якутска, в ближайшее время сможет обеспечивать уже треть потребностей столицы региона в свежих овощах.

Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Цифровая доступность

Пока в республике решается вопрос с обеспечением круглогодичной транспортной доступности, решающее значение приобретает цифровизация. На преодоление цифрового неравенства направлена Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы Якутии на период до 2030 года. На текущий момент к волоконно-оптической линии удалось подключить уже 350 населённых пунктов, а это 88% населения. Оптоволокно проведено не только в крупные города, но и во многие малонаселенные села, в частности, в Кындал и Уоргу в Чурапчинском районе. В каждом из них проживает около 50 человек. В декабре 2020 года впервые в республике оптические линии были проложены за Полярный круг - в село Оленек и Оленекский район. Теперь в планах Якутии подключить берег Северного Ледовитого океана.

Планомерное создание технических условий для высокоскоростной связи стало драйвером для развития в регионе ИТ-индустрии и становления Якутии в качестве цифрового лидера Дальнего Востока. Республика вошла в топ-10 регионов страны по уровню развития ИТ-отрасли, а Якутск уже называют IT-столицей ДФО. В якутском секторе ИТ работает 3,5 тысячи человек, к 2024 году их число планируется увеличить до 10 тысяч.

Фотографии предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

Северная зеленая цивилизация

На долю Якутии приходится свыше 30% нетронутой человеком природы в России и около 10% во всем мире. Как и положено хранителю хрупкой северной экосистемы, республика принимает активное участие в федеральном проекте «Чистая Арктика». В рамках проекта в течение ближайших пяти лет в Якутии планируют вывезти около 100 тысяч тонн металлолома, накопленного здесь в прошлом веке.

Освоение Арктики сейчас предполагает радикально повышенные экологические, социальные и управленческие стандарты, что учитывается в стратегических документах, принятых республикой. Опубликованный RAEX в декабре 2021 года ESG-рэнкинг российских регионов показал подъем Якутии с 35 на 12 место.

Многие задачи преодоления экологических и социальных рисков, максимизации эффективности управления для Якутии являются исторически естественными. Не покорение природы, а жизнь в гармонии с ней. Борьба с социальным, транспортным, цифровым, образовательным неравенством, с обеспечением высоких стандартов медицинской помощи для всех жителей из-за колоссальной удаленности территорий. Это все основания северной цивилизации, развивающейся на территории Якутии.