Белоруссия наказала Украину на десятки миллионов долларов

Зеленскому и компании сейчас надо молиться и умолять Лукашенко, чтобы он не ввел ограничения на поставки топлива и нефтепродуктов на Украину. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Еще один чувствительный удар получила Украина от соседнего с ней государства. Нет, вы ошиблись, если подумали, что речь идет о России или об очередной "агрессии Путина". Хотя в Незалежной уже вовсю начали проветривать бомбоубежища и рыть схроны. На сей раз сюрприз для Киева пришел из Минска. Причем, исключительно в качестве ответного шага, но кто же на Украине помнит, что она делала прошлым летом, а уж тем более – весной.

Напомним, в апреле Украина ввела специальную пошлину в 35% на ряд белорусских товаров, в частности, на грузовые и специальные автомобили и автобусы. Так хотелось Киеву выглядеть европейской державой, что даже мало-мальски внятных объяснений этого шага (а речь шла фактически о запретительной пошлине и прекращении поставок этой техники из Белоруссии) не последовало. А после объявил о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Вспомним еще, как Зеленский воротил нос от Лукашенко, не признавая законность переизбрания последнего. А такие вещи просто так не забываются.

И в Минске не оставили эти шаги Украины без ответа. Сначала ввели разовое лицензирование по 32 позициям украинского экспорта в Белоруссию, а теперь белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров". А по нему импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям.

В списке 36 позиций. Сухое печенье, сантехника из керамики, шоколад и другие кондитерских изделий, пиво, туалетная бумага, ряд видов картонной упаковки, обои, стиральные машины и некоторые виды мебели. И т.д. Вроде бы мелочи, но, по оценкам экспертов, речь идет не менее, чем о 10% украинского экспорта в Белоруссию. И не стоит обманываться – разовое лицензирование означает фактический запрет на поставки, при этом, без какого-либо запрета юридического. Потому что долго, муторно и, самое главное - хлопотно, как говорил герой одного дешевенького постсоветского боевичка средней руки.

Особо стоит отметить, что в торговле с Белоруссией Украина и так явно не выигрывающая сторона. Ее экспорт в этом году по итогам 11 месяцев в Белоруссию составил лишь 1,35 млрд. долларов США, а вот в обратную сторону товаров и услуг из Белоруссии было ввезено на 2,9 млрд. долларов больше. Если правы те эксперты, которые уверяют, что в результате принятых Минском мер, затеянная весной Киевом торговая война с Минском будет стоить Незалежной еще около 114 млн долларов, то дисбаланс во внешней торговле Украины еще увеличится. А ведь деньги на тот же импорт надо где-то брать.

Зеленскому и компании сейчас надо молиться и умолять Лукашенко, чтобы он не ввел ограничения на поставки топлива и нефтепродуктов на Украину, поскольку поставки из Белоруссии обеспечивают порядка 40% потребностей украинского рынка. Но, по некоторым сведениям, доносящимся из Киева, там сейчас прорабатывают варианты "ответной пощечины" Минску. Вместо того, чтобы попытаться хоть как-то наладить отношения после того, как Украины после выборов президента Белоруссии в 2020-м безнадежно их с Минском испортила. А это означает, что в случае дальнейших недружественных шагов украинской власти в отношении Белоруссии Киев после оплеухи по левой щеке получит еще и по правой.

Киеву не нужна никакая "агрессия России" или "вторжение орд Путина". Киев сам хоронит Украину, и так успешно, как редко какой неприятель смог бы это сделать.