«Яркий пример дружбы России и Казахстана»

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В Нур-Султане в торжественной обстановке отметили 20-летие Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. По этому случаю Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравили коллектив филиала. Поприветствовать преподавателей и студентов пришли известные казахстанские политики, депутаты, общественные деятели, представители Посольства России в Казахстане, а также выпускники Казахстанского филиала МГУ разных лет.

«Один из лидеров отечественного высшего образования»

Открывая мероприятие, государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев назвал символичным в год 30-летия независимости празднование юбилея Казахстанского филиала МГУ, созданного по инициативе первого Президента республики Нурсултана Назарбаева. «Открытие первого зарубежного филиала МГУ в столице нашего государства стало ярким свидетельством тесных дружеских, братских связей между Казахстаном и Россией. Благодаря этому событию научные и образовательные контакты Казахстана и России, имеющие многолетние традиции, получили новый импульс», - заявил госсекретарь.

Далее он зачитал обращение Нурсултана Назарбаева, в котором тот напомнил, что его первое выступление в 1994 году с идеей создания Евразийского союза состоялось именно в Московском университете, а «ныне его филиал ведет плодотворную деятельность в центре Евразии, служа ее практической реализации». Первый Президент отметил и такой факт: сегодня выпускники филиала вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана.

«Уверен, что формирование широко и современно мыслящих специалистов, проведение совместных научных исследований будут способствовать дальнейшему росту потенциала вуза как одного из лидеров отечественного высшего образования», - добавил лидер нации, пожелав дружному коллективу новых успехов и достижений на благо республики.

«Эффективность современной системы образования, - говорилось в поздравительной телеграмме нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева, - стала одним из ключевых достижений пройденного нами большого пути. Филиал МГУ уже внес значимый вклад в становление и развитие отечественной экономики, образования и науки, подготовив свыше двух тысяч высококвалифицированных специалистов. Его деятельность представляет собой яркий пример плодотворного гуманитарного сотрудничества Казахстана и России».

Крымбек Кушербаев также поделился свежей новостью: по поручению президента Токаева правительством страны принято решение о передаче филиалу МГУ имени М.В. Ломоносова нового здания общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. Это, считает госсекретарь, «позволит еще больше расширить перечень подготовки специалистов высшей квалификации по приоритетным специальностям, востребованным на рынке труда».

«Высокий спрос на обучение»

В своем выступлении министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов говорил об особом месте Казахстанского филиала МГУ в системе высшего образования республики. «О востребованности в получении образования в филиале МГУ свидетельствует высокий спрос на обучение. Ежегодно мы фиксируем, что конкурс высокий», - сообщил министр. Большая заслуга в этом, по его словам, принадлежит профессорско-преподавательскому составу вуза. «Многие из них отмечены как лучшие преподаватели вузов Казахстана. Каждый год они занимают достойное место и получают высокое звание «Лучший преподаватель», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Директор Казахстанского филиала МГУ Александр Сидорович отметил роль вуза в развитии Казахстана и сотрудничества с Россией.

«20 лет филиал вместе с казахстанцами участвует в создании и развитии нового государства - государства высокого национального достоинства и высокого авторитета. Его создание было неслучайным: Казахстан в начале 2000-х вступил во второй этап модернизации и стране были необходимы кадры, которые самостоятельно мыслят. Выпускники Казахстанского филиала МГУ отвечали этим требованиям», - уверен Сидорович.

По его мнению, сегодня можно уверенно сказать, что филиал оправдал и оправдывает доверие.

«Время показало, что на казахстанской земле реально создан новый Московский университет, который дает образование, признаваемое в Казахстане, в России и во всем мире. Наши выпускники получают образование для Казахстана, но работают они в знаменитых международных компаниях, в знаменитых университетах, они востребованы», - подчеркнул директор Александр Сидорович.

В своем видеообращении ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий обратил внимание собравшихся на тот факт, что филиал, который работает на казахстанской земле - в сердце Евразии, - впитал лучшие традиции двух стран и «стал по праву одним из символов исторической дружбы народов России и Казахстана, ценности, которые мы должны умножать».

По словам ректора, сегодня, в дни празднования 30-летия независимости страны, с гордостью можно констатировать, что Московский университет вносит достойный вклад в развитие суверенного и активно идущего вперед Казахстана.

«Итоги 20-летней деятельности филиала свидетельствуют о том, что коллектив успешно выполняет возложенные на него задачи и оправдывает доверие, которое оказало руководство наших стран. Филиал является престижным, авторитетным учебным заведением Казахстана, имеющим высокую репутацию в Казахстане и далеко за его пределами… Филиал молод, но он открыт для новых идей и достижений», - подчеркнул академик Садовничий.

«Всемерно повысить способность нации»

Напомним: Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова был создан по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2001 году - во время визита государственной делегации России во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечая особую роль Московского университета как одного из ведущих вузов мира, в своем приветствии, посвященном 250-летию МГУ, в 2005 году Нурсултан Назарбаев сказал:

«Мне отрадно, что в 2001 году в Астане (ныне - город Нур-Султан. - Ред.) был открыт Казахстанский филиал МГУ. Научные и образовательные связи Казахстана и России, имеющие давнюю историю, приобретают сегодня новое звучание. Это особенно значимо для нашей страны, стремящейся всемерно повысить способность нации. Это означает, что МГУ и в долгосрочной перспективе будет играть особую роль в интеллектуальных и образовательных процессах и в Казахстане».

Сегодня филиал готовит студентов по пяти направлениям бакалавриата: математика, прикладная математика и информатика, филология, экология и природопользование, экономика. Кроме того, ведется подготовка магистров по прикладной математике и информатике (программа «Математическое моделирование»), экономике (программы «Национальная экономика» и «Финансовая аналитика») и филологии (программы «Русский язык в иноязычной аудитории» и «Медиалингвистика»).

Важно отметить, что обучение ведется по учебным планам и программам МГУ, не менее одного учебного года студенты обучаются в Москве, причем по окончании обучения они получают дипломы выпускников МГУ. В настоящее время в филиале очно обучаются около 600 человек. А всего за 20 лет в стенах вуза подготовлено более двух тысяч специалистов, обладающих фундаментальными знаниями на уровне передовых мировых стандартов.