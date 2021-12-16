Мальта первой в Европе полностью легализовала марихуану для личного пользования

Сторонники легализации марихуаны в Мальте празднуют принятие нового закона. Фото: REUTERS

Власти Мальты стали первопроходцами в деле легализации марихуаны в Европе: отныне в стране официально разрешено иметь при себе до семи граммов этого наркотика, а также можно на законных основаниях выращивать до 4 растений конопли у себя дома или на участке.

Кроме того, чтобы любителям травы не было скучно, им разрешено создавать некоммерческие организации для совместного выращивания и употребления марихуаны. Количество членов таких обществ не должно превышать 500 человек, сообщает BBC.

В то же время, публичное курение травки пока остается под запретом, а тем, кто будет заниматься подобным при детях грозит штраф в размере 300-500 евро (примерно 25 000-41 500 рублей).

Закон о легализации марихуаны был принят депутатами парламента Мальты с солидным перевесом: 36 парламентариев проголосовали за принятие закона, 27 были против.

Ранее, комментируя ситуацию с обсуждением законопроекта, премьер-министр Мальты Роберт Абела заявлял, что декриминализация употребления марихуаны нужна для сокращения черного рыка наркотиков, а также предотвращения психологических травм, «когда подростка арестовывают за «косяк».

– Мы убеждаем людей не употреблять каннабис, но при этом не будем относиться к тем, кто это делает, как к преступникам. Торговля наркотиками останется вне закона, – заявил Абела.

В Европе существует целый ряд государств, в которых на употребление марихуаны смотрят сквозь пальцы, однако Мальта стала первым государством на континенте, которое полностью легализовало употребление и производство этого наркотика. Эксперты убеждены, что по стопам Мальты в самом скором будущем пойдет едва ли не большинство стран Евросоюза.