Путин отчитал министров за волокиту

Владимир Путин устроил форменный разнос на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«КТО ОТВЕЧАЕТ?»

15 декабря Владимир Путин устроил форменный разнос на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства затронул тему ликвидации несанкционированных свалок в городах. К концу 2024 года должны быть ликвидированы 191 из них. Но по 104 нет даже документации. Отчитываться по этому вопросу пришлось министру природных ресурсов Александра Козлова.

- Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим? Фамилию этого человека можете сказать? Кто? - обратился Путин к Козлову.

Министр назвал трех человек.

- Из них кто основной, главный, кто несёт личную, персональную ответственность за результаты работы? - повторил Путин.

- Несу я, Владимир Владимирович… - ответил министр.

- Нет-нет, понятно, Вы за всё несёте ответственность в Министерстве. Кто по этому направлению отвечает за эту работу?

- Керимов Мурад Керимович.

- Хорошо, я услышал его фамилию. Один.

«ЦИФРА» В ПОЛИКЛИНИКАХ БУКСУЕТ

Министру цифрового развития Максуту Шадаеву пришлось объяснять почему буксует цифровизация поликлиник.

- Вопрос о первичном звене здравоохранения... У нас по состоянию на 10 декабря правительством утверждены 5 из 12 отраслевых стратегий цифровой трансформации. А где остальные? – недовольно поинтересовался Путин.

- До конца года будут утверждены, - пообещал министр.

- Что они делают в правительстве? Сколько они там лежат? Когда до конца года? Сегодня уже 15-е, – продолжил российский глава.

За министра пришлось даже вступиться вице-премьеру Дмитрию Чернышенко — он отвечает за цифровизацию. По его словам, стратегии все еще согласуются, но к концу года все будет сделано.

- Времени осталось мало, - напомнил президент.

Сейчас утверждены только программы, касающиеся социальной сферы: что относится к автоматическому начислению пособий, информированию граждан о субсидия и прочему.

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАТЯНУЛОСЬ

Также Путин запросил и у главы Минтранса Виталия Савельева отчет о том, как готовится программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта в регионах.

- Вы сказали, что с 1 января 2022 года программа заработает, и назвали впечатляющие цифры финансирования. В целом, я так понимаю, с финансированием проблемы нет. Вопрос — программа сама готова или нет? — спросил Путин.

Савельев ответил, что программа готова, но пока согласуется.

- Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова, — отрезал президент.