Как курильщикам снизить риски для здоровья?

Некоторые страны всерьез задумываются о том, чтобы вообще наложить запрет на продажу сигарет. Но далеко не все курильщики готовы или могут расстаться со своей привычкой – и ищут альтернативы с меньшим риском для здоровья.

Какие альтернативы сигаретам существуют

Для начала стоит разобраться в том, что в процессе курения наносит наибольший вред организму. Табак в сигарете горит при температуре более 900 градусов, вместе с дымом в организм курильщика попадает более 8000 различных веществ и соединений, из них более 70 канцерогенных. Именно смолы и канцерогены, которые выделяются при горении табака, и связывают с основными заболеваниями курильщиков – онкологией, болезнями сердечно-сосудистой системы и легких. Сегодня существует несколько видов инновационных никотинсодержащих продуктов: вейпы, системы нагревания табака, электронные сигареты, никотиновые пэки).

По статистике больше половины курильщиков хотели бы отказаться от сигарет, но бросает лишь каждый десятый. Причем некоторые потом опять возвращаются к вредной привычке. Инновационные никотинсодержащие продукты могут стать менее вредной альтернативой для тех, кто не хочет или не может отказаться от никотина, но беспокоится о своем здоровье.

Новые никотиновые продукты, например системы нагревания табака, вейпы и проч., помогают курильщикам полностью отказаться от курения, объясняет доктор химических наук, заместитель директора по науке Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Алексей Трофимов. Так человек продолжает получать нужную ему дозу никотина, при этом основное отличие потребления никотина в случае использования альтернативных способов его доставки заключается именно в отсутствии процессов горения, что способствует значительному снижению содержания вредных соединений в эмиссиях из новых устройств.

Научный подход

Альтернативные продукты попадают под пристальное внимание ученых. В разных странах независимые институты инициируют исследования, чтобы понять, насколько такие продукты вредны по сравнению с сигаретами.

Например, этим летом в журнале The Journal of Internal and Emergency Medicine, вышло масштабное исследование систем нагревания табака. Оно проводилось следующим образом: часть испытуемых перешла на систему нагревания табака glo, а часть отказалась от курения совсем. Через полгода показатели здоровья у обеих групп были сопоставимы. Была и третья группа — те, кто продолжал курить традиционные сигареты. У них показатели токсичных и канцерогенных веществ остались на прежнем уровне. Результаты исследования показали, что в образующемся при использовании систем нагревания табака аэрозоле содержание вредных и потенциально вредных веществ существенно снижено, по некоторым показателям до 90-95% (по сравнению с сигаретным дымом).

Стоит отметить, что, конечно, называть системы нагревания табака полностью безвредными нельзя. Но полное переключение на такие инновационные никотинсодержащие продукты может способствовать снижению рисков для здоровья курильщиков.

В России такие работы тоже проводятся, ими занимается Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий" (ФГБНУ ВНИИТТИ). Одно из последних исследований показало, что химический состав изделий из нагреваемого табака значительно отличается от сигаретного дыма. Отмечено снижение разных канцерогенов на 95-99% по сравнению с традиционными сигаретами.

«В аэрозоле системы нагревания табака содержание токсикантов и канцерогенов намного ниже, чем в сигаретном дыме, соответственно, воздействие этих веществ на организм снижается. Причем это касается не только пользователей, но и окружающих – феномен «пассивного курения», существующий при потреблении сигарет, значительно менее выражен при использовании систем нагревания табака», - говорит Трофимов.

А как у других

Многие страны уже не первый год ведут борьбу с курением. Россия, например, с 2006 года направила в ВОЗ более 120 миллионов рублей для борьбы с табаком. Несмотря на все меры (повышение цен на сигареты, запреты на курение в общественных местах, запреты на рекламу, предупреждения о вреде здоровью на пачках сигарет) серьезных успехов в этой борьбе пока не видно. По данным ВОЗ, от курения в мире ежегодно умирают около 8 миллионов человек.

Некоторые страны принимают научные факты, доказывающие что использование инновационных никотинсодержащих продуктов сопряжено с меньшим риском для здоровья потребителя по сравнению с курением сигарет.

Например, Правительство Новой Зеландии поставило перед собой цель стать свободной от табачного дыма к 2025 году (менее 5% курильщиков по стране). Местный научный институт инноваций здравоохранения на основании проведенных исследований заявляет, что бросить курить может помочь полное переключение на инновационные никотинсодержащие продукты. Это не значит, что эти альтернативы не несут риски для здоровья, но это помогает людям побороть зависимость от курения сигарет.

А Великобритания хочет совсем отказаться от сигарет к 2030 году, этому должно помочь более активное переключение курильщиков на альтернативные способы потребления никотина. По информации Агентства Великобритании по контролю оборота лекарств и медицинских товаров, британские врачи скоро получат возможность выписывать альтернативные системы доставки никотина как медицинскую продукцию для курильщиков.

Перспективы

Международные эксперты признают, что к инновационым никотинсодержащим продуктам нужен свой подход, в том числе и особое регулирование с учетом концепции меньшего риска для здоровья. Это необходимо, чтобы создать гибкую потребительскую среду, в которой курильщик сможет сделать осознанный выбор в пользу продуктов с меньшим риском для здоровья, основываясь на собственных предпочтениях, и впоследствии полностью отказаться от потребления никотина.

Согласно данным независимой организации ASH в Японии, к примеру, с момента представления систем нагревания табака за 3 года продажи сигарет упали на 33%. Это стало возможным благодаря возможностям для продвижения концепции меньшего риска для здоровья среди потребителей.

В России Минздрав не учитывает международный опыт и не проводит собственных долгосрочных исследований альтернативных продуктов с никотином. Хотя запрос на такие не ангажированные данные есть – так власти и сами курильщики могли бы понять, насколько вредны новые категории по сравнению с сигаретами. Тот же ФГБНУ ВНИИТТИ уже накопил массу данных по разным продуктам, но Минздрав не берет их в расчет.

Из-за недостатка научных обоснований для подхода к реглулированию исследование систем нагревания табака продолжается. К концу 2021 года будут получены итоговые результаты британского исследования, которые позволят определить, сохраняется ли тенденция по снижению рисков для здоровья от использования систем нагревания табака.