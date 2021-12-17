Во время пандемии мы стали видеть другие сны: ученые объясняют, почему

Во время пандемии мы стали видеть совсем другие сны. Этот удивительный феномен сейчас изучают исследователи из многих стран. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время пандемии мы стали видеть совсем другие сны. Этот удивительный феномен сейчас изучают исследователи из многих стран. Конечно, не с таким рвением, как ищут лекарство от коронавируса, но с огромным любопытством: есть шанс, что ночные кошмары и другие странные вещи, происходящие с нами по ночам в последние полтора года, помогут ответить на вопрос - а зачем вообще природа придумала такую непонятную и непрактичную штуку, как сновидения?

КАК ПОСЛЕ ТЕРАКТА ИЛИ ЦУНАМИ

Дейдр Барретт из Гарвардской медицинской школы, редактор научного журнала Dreaming (из названия понятно, что он посвящён сну) взялась за тему сновидений во время пандемии одной из первых. Раньше она уже изучала, как меняются сны людей после катастроф, сильнейших стрессов, войн, терактов - и в историческом аспекте, анализируя дневники и воспоминания британских военных, бывших узниках фашистских концлагерей во время Второй Мировой, и в полевых условиях, во время военных действий в Кувейте.

У ее коллег есть похожие исследования о том, что снится людям после цунами и ураганов. Сновидения одного человека могут казаться бессмысленными и не имеющими отношения к происходящему. Но когда людей, переживших и тот же сильный, трагический опыт много, - появляется материал для сравнения и анализа. В снах можно найти общие черты. Или даже понять их смысл.

Скажем, после терактов 11 сентября у тех, кто выжил или видел атаку своими глазами, были два варианта кошмаров. У одних из ночи в ночь повторялся один и тот же «фильм», похожий на реальные события. Другие же к известной картинке каждый раз добавляли новые детали: например, у прыгающих из небоскреба людей вдруг появлялись парашюты. И они спасались. Мозг рисовал новый сценарий, с которым можно смирится, в отличие от реальности?

СПАСЕНИЕ ЗАСЫПАЮЩИХ

Самой Дейдр в марте 2020-го приснилось, что она в библиотеке с множеством красивых книг - прячется от чумы, пожирающей город. Все прозрачно: Барретт, как и все мы в начале пандемии, сутки напролёт следила за новостями о новом и непонятном вирусе из Китая. И во сне перенеслась в самое знакомое и безопасное для учёного и преподавателя место - в библиотеку.

А что сейчас снится сидящим в локдауне жителям Уханя? Медсёстрам первых ковидных клиник? Так подумала Дейдр - и взялась за работу. Пандемия стала для неё экспериментом глобального масштаба.

- Это самый серьезный кризис, который отразился на сновидениях, за всю жизнь нашего поколения, - считает Барретт.

Она провела масштабный опрос среди жителей США: люди рассказывали, что видят во сне. Большую часть сюжетов действительно можно так или иначе связать с пандемией.

Первая группа - прямолинейная: ночные кошмары о болезни, ИВЛ и так далее.

Вторая - метафорическое переживание во сне реальных эмоций, но в другом контексте (подобный механизм учёным известен). Например, страх и паника - но причина их не вирус, а монстры, крысы или жуткие насекомые.

Однако далеко не все ночные «фильмы» эпохи коронавируса так легко толковать.

ЯРКИЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ

Во многих университетах мира сейчас есть научные лаборатории, изучающие сновидения, в них используют самое современное оборудование. Однако сон - такая вещь, куда не просто проникнуть, даже со всеми томографами и электроэнцефалограммами, признаёт Торе Нильсен, директор Лаборатории снов и ночных кошмаров (название, достойное Хогвартса!) Монреальского университета. Пандемия, возможно, станет замочной скважиной к тому, что происходит в нашей голове, пока мы мирно сопим на подушке.

Вот что заметили ученые: с началом пандемии и особенно во время локдаунов сновидения в жизни людей как будто стали занимать больше места, играть более важную и яркую роль, чем раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот что заметили ученые: с началом пандемии и особенно во время локдаунов сновидения в жизни людей как будто стали занимать больше места, играть более важную и яркую роль, чем раньше. В Италии во время строгой самоизоляции провели исследование с участием 1000 человек. Треть из них жаловались на проблемы со сном. Но в старые добрые времена таких было 60%! И очень многие итальянцы говорили, что сны стали реалистичнее (не по сюжету, а по ощущениям, все как будто на самом деле), эмоциональнее, причудливее. И помнят они их лучше и детальнее, чем привыкли. Похожие результаты получили и учёные из других стран. Даже в соцсетях люди стали чаще писать о том, какие живые и необычные сны видели ночью.

Совсем недавно опубликованы результаты исследования ICOSS – (International COVID-19 Sleep Study), где собраны данные о 20 тысячах человек из 14 стран - от Норвегии и Австрии до Японии, Китая и Бразилии. Все сходится: сны яркие и запоминающиеся на любом континенте.

Заметнее всего пандемия повлияла на сновидения:

женщин;

молодежи до 25 лет;

с высшим образованием;

живущих в одиночку;

тех, кто и до пандемии часто видел ночные кошмары;

людей, которые в докоронавирусные время страдали бессонницей;

А вот переболел ли человек ковидом, никакой роли не играет.

ОНИ ПОЯВИЛИСЬ, ЧТОБ БЫЛО НЕ ТАК СТРАШНО?!

Почему так? И что это значит?

Во-первых - и это уже известно науке - в снах чаще отражаются эмоции, чем реальные события нашей жизни. Пандемия же всколыхнула массу чувств: от страха и гнева до сострадания и желания помочь. Именно этой версии придерживаются авторы того самого международного исследования, подтвердившего одинаковую реакцию людей из 14 стран: скорее всего, сны помогают переварить эмоции, вписать их в нашу память как новый опыт - условно, архивировать файлы и сохранить на жёсткий диск.

- Похожие эффект мы видели, когда изучали сны детей из сектора Газа, видевших военные действия. И это ещё раз подтверждает гипотезу, что сновидения и ночные кошмары помогают пережить стресс и справиться с обстоятельствами, которые сильнее нас. Возможно, сны появились в процессе эволюции именно с этой целью. Пандемию же стоит рассматривать как коллективную психологически травму, причём испытывает ее все человечество, - предполагают ведущий автор проекта Бригитт Хольцингер из Института исследований сознания и сна в Вене и ее коллеги.

УДАЛЕНКА ПОЗВОЛИЛА ДОСМОТРЕТЬ «СЕРИАЛ»

Во-вторых, очень важна продолжительность фазы быстрого сна (REM-фазы). Для неё характерна повышенная активность мозга и быстрые движения глазных яблок. Именно во время REM-фазы сновидения похожи на захватывающее кино. В течение ночи периоды «быстрого» сна удлиняются: первый всего 5 минут, а ближе к утру - до 40 минут, такой вот неравномерный сериал. Поэтому, кстати, недосып лишает нас самых интересных снов - не успеваем до них добраться.

- Если вы спите 6 часов вместо нормальных 8 часов, то теряете не четверть сновидений, а почти половину, причём самых ярких и запоминающихся, - уверяет Дейдр Барретт в своей книге «Сны во время пандемии».

Благодаря удалённой работе многие люди стали вставать позже. Даже если рабочий день начинается, как обычно, в 9 утра, не надо тратить время на дорогу и выбор нарядов. Можно поспать лишний часок. Так что удаленка добавила нам самые длинные REM-фазы - а с ними и самые интересные «серии» сновидений.

- Это все равно что в большом городе взять и выключить все освещение - станут видны звезды в небе. То же самое произошло и со снами, - проводит в интервью New York Times романтичную аналогию Антонио Задар, профессор психологии Монреальского университета и Центра исследований сна.

Можно вспомнить и Фрейда, считавшего сны закодированными версиями исполненных желаний. Стало меньше общения, путешествий, вечеринок - так хоть во сне живем полной жизнью?