Спать, как Сальвадор Дали, и еще три верных способа собраться с мудрыми мыслями

Сюрреалист спал не просто так, а со смыслом.

Заснул, проснулся, победил

Сальвадор Дали – автор причудливых образов, Томас Эдисон - изобретатель, который получил более тысячи патентов, придумал телефон, телеграф, фонограф и слово «алло!», Льюис Кэррол – математик, написавший «Алису в стране чудес» - произведение, блещущее изощренной фантазией. Что их объединяет? Среди психологов бытует поверье, будто бы проявлять сверхъестественные креативные способности всем этим и без того выдающимся людям помогал сон – особый сон. По легенде, озаботившись чем-то и обдумав какую-нибудь сложную проблему, они принимали удобную позу и засыпали, держа в руке увесистый и, главное, звонкий предмет. По одной версии, это был молоток, по другой – связка ключей, по третей – чашка или ложка. Засыпая, гении роняли предмет и от звука его падения просыпались. После чего сразу же записывали мысли, которые, пришли в голову. Они-то и оказывались самыми полезными.

Кто кого научил именно так стимулировать мозговую деятельность, точно неизвестно – скорее всего изобретатель «Алисы», поскольку он был самым старшим среди выдающейся троицы, но сама «технология», если так можно выразиться, почему-то получила название по имени самого молодого из них -«метод Сальвадора Дали». Его эффективность и подтвердили экспериментами французские ученые из Университета Сорбоны (Sorbonne Universitе) и Парижского института мозга (Paris Brain Institute). О чем сообщили в журнале Science Advances, на который ссылается портал LiveScience.

Экспериментаторы, группой которых руководила Дельфина Удиетт (Delphine Oudiette), набрали 103 добровольца из числа любителей вздремнуть. Им демонстрировали несколько цепочек из восьми цифр, якобы выстроенных согласно некой скрытой закономерности, и предлагали продолжить еще одну – из семи цифр, записав отсутствующую последнюю цифру. Ее можно было вычислить, применив определенные правила. А можно было угадать, поняв, что последняя цифра в каждой цепочке такая же, как вторая. Подобное «озарение» существенно бы сэкономило время на решение проблемы. Изучив цифровые цепочки с подвохом, добровольцы «отдыхали» около 20 минут – полулежа и держа в руке чашку. Те, кто засыпал, роняли чашку и, разбуженные, продолжали выполнять задание – то есть, искали недостающую цифру, в каком-то смысле уподобляясь Сальвадору Дали.

Результат: 83 процента заснувших примерно на 15 секунд нашли короткий путь, поняв, что вычислять не обязательно. Иными ловами, их творчески осенило. А среди тех, кто не заснул, с заданием справились лишь 30 процентов.

Вывод: метод Сальвадора Дали работает. Почему? Экспериментаторы до конца не разобрались. Но подчеркивают, что всплеск креативности наступает, если сон прерывается, едва начавшись, в тот момент, когда человек погружается в его пограничную стадию – в гипнагогию или в фазу N1. В этом состоянии возможны зрительные, слуховые, тактильные и даже смысловые галлюцинации.

Не столь уж удивительно, что из парадоксальной мозговой активности рождают образы, достойные картин Сальвадора Дали. Но откуда берется креатив? Это еще предстоит выяснить. Ученые планируют оценить влияние фазы N1 на всевозможные типы творческой деятельности. А пока каждый желающий может экспериментировать самостоятельно – ставить себе задачу, обдумывать ее, засыпать, впадать в гипногогию, будить себя, просыпаться и пытаться понять, не случилось ли какого озарения.

Только впадая в гипногогию, можно было увидеть такие причудливые образы.

Важно, однако, знать: если заснуть основательно и оказаться в более глубокой фазе N2, эффект пропадает.

Ничего не забыть и вспомнить все

1. Чтобы не мучить себя вопросами, запер ли я входную дверь, выключил ли утюг или суп на плите, куда положил ключи от машины, нужно как-то обозначить свои действия. Британский психолог Джез Роуз (Jez Rose) советует лаять, запирая, выключая. Или оставляя где-то предмет, который обязательно понадобится.

Ученый уверяет: действие, сопровожденное каким-нибудь необычным звуком, формирует в мозгу стойкий ментальный отпечаток этого действия. Он-то и не дает забыть о нем — то есть, о том, что вы сделали, куда положили, где оставили. Роуз соглашается: собачий лай - мера экстремальная, подозрительная для окружающих. Но чем необычнее звук, тем глубже «отпечаток», позволяющий добраться до внезапно ускользнувших воспоминаний.

Лично я каждый раз лаю, запирая входную дверь — часто забываю, сделал ли я это. Иначе приходится возвращаться, чтобы проверить.

2. Совет психологов из Университета Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin–Madison): вспоминая что-то, например, PIN-код пластиковой карточки, чье-то имя или разыскивая временно потерянное – все те же ключи от машины, стоит поговорить с самим собой. Американцы продемонстрировали это в экспериментах, в которых участвовали две группы добровольцев. И те, и другие искали спрятанные в комнате предметы. Но одни комментировали свои действия, а другие шарили по углам молча.

Итог: «разговорчивые» находили спрятанное в несколько раз быстрее «молчаливых».

Вывод: высказываясь о ходе процесса, человек стимулирует мозговую деятельность, ускоряет процесс мышления. И тем самым оптимизирует путь решения той или иной задачи.

3. Удивительная закономерность проявила себя в экспериментах, которые были проведены в Университете Суррея (University of Surrey). В них участие 200 добровольцев, которым нужно было как можно точнее вспомнить сюжет просмотренного ролика и, соответственно, правильно ответить на вопросы. То есть, освежить в памяти какие-то мелкие подробности. Ученые заметили: некоторые участники эксперимента, вспоминая, закрывали глаза. В итоге, вспоминали больше и быстрее.

Далее уже всех добровольцев попросили закрывать глаза. А потом, наоборот, не закрывать.

Результат: те, которые вспоминали с открытыми глазами, давали в среднем 48 процентов правильных ответов. А у тех, которые закрывали глаза, правильных ответов набиралось в среднем 71 процент.

Ученые полагают, что, закрывая глаза, человек словно бы отгораживается от внешнего мира. И раздражителей, мешающих сосредоточиться, становится меньше. Не исключено, что такое сосредоточение помогает «вынуть» некоторые воспоминания из подсознания, которое фиксирует буквально все.

Последнее средство

А если и содержательные разговоры с самим собой, и сосредоточение, и даже лай не помогают? И найти все те же злополучные ключи или хотя бы отвертку так и не получается? В таких случаях психолог Джез Роуз советует позвать на помощь жену. Женщины, объясняет ученый, отыскивают потерянное гораздо лучше мужчин. Схожими способностями обладают еще и школьники младших классов обоих полов.

Кстати, хорошо помогают слова: «черт-черт, поиграй и отдай».