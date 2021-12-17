«Надо ли раздавать «вертолетные деньги»? Это привело к дикой инфляции в странах, где ее давно уже не было»

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО ЛЕГПРОМ И «ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДЕНЬГИ»

Легкую промышленность принято считать одной из самых пострадавших из-за пандемии отраслей.

- Но это было все в момент локдаунов, - пояснил журналистам Виктор Евтухов. - Я посмотрел новые цифры, которые пришли сейчас от Росстата, у нас уже по производству легпрома плюс 20%, экспорт плюс 13% - год к году. Может быть, с 2020-м годом некорректно сравнивать, но все равно это показатель того, что мы выходим из кризиса. Потребление - плюс 16% к 2020 году.

По словам замминистра, отрасль достаточно быстро перестроилась — в частности, на изготовление средств индивидуальной защиты, от масок до одноразовых и многоразовых костюмов. И это спасло многие предприятия от закрытия.

- Помните, в прошлом году был спор - что делать? Делать, как в других странах - вертолетные деньги раздавать всем, кому попало? Ну, это привело к дикой инфляции в тех странах, которые уже отвыкли от этого за многие десятилетия. У нас все-таки деньги выделялись адресно, и они как раз доходили до тех предприятий, кто больше всего в них нуждается, - напомнил замглавы ведомства.

РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ СВОЕЙ СИНТЕТИКИ

Одна из главных проблем, которая по-прежнему мешает развитию нашей легкой промышленности — не хватает своего сырья. В частности, синтетических волокон. Россия сегодня импортирует почти в 2,5 почти раза больше синтетической ткани, чем производит. В пандемию из-за этого возникли проблемы — в связи с перебоями в международных цепочках поставок.

- Были проблемы с поставками, с логистикой из-за рубежа этого сырья, и, конечно, это еще один стимул, чтобы рынок наш российский осознал, что потребность нужно пытаться удовлетворять за счет создания собственных производств. И у бизнеса проснулся интерес к такого рода инвестициям, - заявил, отвечая на вопрос корреспондента «КП», Виктор Евтухов. - Еще раз хочу подчеркнуть, искусственные волокна и нити делаются из продуктов нефтепереработки. У нас есть естественное конкурентное преимущество в виде доступности углеводородного сырья. И если все участники рынка найдут понимание, то мы с радостью поддержим те компании, которые включатся в развитие этих сегментов, поможем им в вопросах сбыта и еще, конечно, поможем в вопросах создания производства - у нас достаточно много мер поддержки существуют, которые могут быть интересны.

МАРКИРОВКА БУДЕТ, ПИВО НЕ ИСЧЕЗНЕТ

Маркировка товаров легпрома началась с 1 января 2021 года (не считая меховых изделий, которые маркируются уже с 2016 года). Это касается, в частности, разных видов верхней одежды, белья и т. п.

- В настоящее время в категории легкой промышленности с маркировкой работает почти 150 тысяч компаний. И я хочу сказать, что, если брать нашу аналитику, а у нас уже огромное количество категорий товаров маркируется, товары легпрома вызывают больше всего сомнений у потребителей. То есть, если брать статистику проверок, у нас есть мобильное приложение (через которое можно проверить товар по его маркировке -Ред.), то легпром входит в топ категорий, уступая лишь обуви. Товары легкой промышленности проверили за вот этот небольшой период времени шесть миллионов раз.

По словам замминистра, для бизнеса эффект от внедрения маркировки в том, что сокращается доля незаконного оборота на рынке. И добросовестным и законопослушным предпринимателям больше не надо конкурировать с нелегальными поставщиками, у которых затраты, естественно, ниже.

Журналистов крайне интересовала маркировка пива. Ведь некоторые участники рынка пригрозили его дефицитом.

- Эксперимент по маркировке пива проходит успешно, - заверил Евтухов. - Что касается дефицита, мы каждый раз при вводе каждой маркировки слышим одно и то же. Когда внедряли маркировку молока, людей пугали пустыми прилавками. То же было с минеральной водой и другими группами. Даже с шубами. Но этого не произошло. Дефицита не будет. Это должен весь бизнес вступить в сговор и проигнорировать требования законодательства. И не продавать свою продукцию легально. Такого по законам рынка не произойдет. Если кто-то захочет с рынка уйти, то его место на полках с удовольствием займет другой. У нас что, маленький ассортимент по пиву? Выбор огромный, на все случаи жизни.

ДОСЛОВНО

ПРО ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЮ

- В 2020 году доля онлайн-продаж в розничном обороте торговли увеличилась в два раза. Сегодня рынок продолжает расти. Но темпы уже более умеренные. По ряду экспертных оценок, мы по этому показателю уже сравнялись с некоторыми европейскими странами. Если брать Германию, Францию, Польшу, Австрию, то доля e-commerce варьируется от 6 до 8 процентов. США, Великобритания, Южная Корея – до 20 % доходит… Интернет-торговля в период локдауна прошла проверку на прочность. Теперь становится все более привычной для нас сферой общественной жизни. Этот существенный рост и доверительные отношения между участниками рынка, а в e-commerce очень важны доверительные отношения, если покупатель не доверяет продавцу, то этот онлайн-продавец не выдержит конкуренции.

ПРО СДЕРЖИВАНИЕ ЦЕН НА САХАР И МАСЛО

- Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное, и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается. То есть, вот эти два соглашения позволили сдержать рост цен на эти два продукта, но все-таки мы считаем, что в будущем, без заключения подобных соглашений, необходимо использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольственных рынков.

ПРО НАЛОГИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

- Те меры по изменению налоговой нагрузки, которые разработаны экспертами Минфина, Минэкономразвития и нами, при участии металлургических компаний, - здесь был активный диалог, это не было сделано местечково, за закрытыми дверями. Металлурги активно участвовали, причем бенефициары компаний. Меры хорошо проработаны, являются достаточными.

Необходимо учитывать, что нам нужна прозрачная и предсказуемая налоговая система, она не должна меняться слишком часто. Решения приняты, в этих условиях и при данных нормах мы будем работать.