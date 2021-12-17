Минобороны опубликовало семейные альбомы военачальников - участников Битвы за Москву

Новый проект Минобороны посвящен 80-летию победы войск Красной Армии в Битве под Москвой.

Минобороны России в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы" продолжает публикацию уникальных фотографий известных советских военачальников. Очередной фотодокументальный проект посвящен 80-летию победы войск Красной Армии в Битве под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942).

На сайте представлены уникальные фотографии конца 1941 года, на которых отображены как боевые будни советских полководцев в ходе сражений у стен Москвы – оборонительной и наступательной операций Красной Армии.

Фотоснимки разного качества: одни из личных дел и прессы времен войны, другие довоенные из семейных архивов, есть кадры, где маршалы работают и отдыхают в освобожденных от нацистов странах Европы, а также на Кубе.

Многие снимки публикуются впервые.

Так, среди опубликованных снимков – известная фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанная во время тяжелейших сражений на Волоколамском направлении, когда его армия в кровопролитных боях сдерживала натиск фашистских войск.

- В те дни военкору "Правды" Владимиру Ставскому удалось уговорить полководца сделать снимок для газеты, - пояснили в Минобороны России.

Помимо фотографий в разделе опубликован и обширный справочный материал, содержащий общие сведения о Битве под Москвой, выдержки из биографий советских полководцев, в которых описан их вклад в оборону столицы.