Как часто бывают осложнения после прививки?

Вакцинация – надежный способ защиты от болезней и от тяжелых их проявлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

На вопросы «Комсомолки» о вакцинации и ее последствиях отвечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Центрального федерального округа МЗ РФ, руководитель центра инфекционных болезней ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Ирина Трагира.

Спасительная «соломка»

– Ирина Николаевна, еще раз: зачем в принципе делать прививку от ковида? Что дает вакцинация разным группам населения: детям, работающим, пожилым?

– Еще во время учебы в Смоленской государственной медицинской академии нам, будущим врачам, наши наставники говорили: «Самый лучший способ лечения болезни – ее профилактика». Спустя много лет не могу с ними не согласиться. Вакцинация – надежный способ защиты от многих болезней или от тяжелых ее проявлений.

Понимаете, когда организм впервые сталкивается с инфекцией, антитела, которые нейтрализуют инфекционный агент, вырабатываются не сразу, должен пройти определенный ряд иммунологических реакций, который требует времени. При многих инфекционных болезнях, в том числе при новой коронавирусной инфекции COVID-19, размножение вируса происходит слишком быстро, и на момент пика болезни организм не успевает выработать достаточного количества антител, что и приводит к тяжелому течению болезни.

Вакцинация – не просто выход из сложной ситуации. Она играет роль спасительной «соломки», которая смягчает падение, а точнее, вырабатывая антитела задолго до «знакомства» с вирусом, дает шанс не заболеть или переболеть значительно легче. Прежде всего это касается групп населения с особенностями иммунной системы в силу возраста (дети, лица, старше 60 лет), с наличием тяжелой сопутствующей патологией, вызывающей снижение защитных сил организма.

Сегодня вакцинация крайне необходима. Она позволит прервать передачу вируса и снизит число мутаций, каждая из которых имеет особенности течения и дает тяжелые последствия.

Вся правда о последствиях

– Какие нежелательные явления после прививок могут возникать? Часто ли они встречаются?

– В 2019 году была проведена совместная работа Минздрава России и Роспотребнадзора, руководителями подготовлены методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике побочных явлений иммунизации. Согласно рекомендациям ВОЗ-2012, с медицинской точки зрения проявление, возникшее после иммунизации, называется побочное проявление после иммунизации (ПППИ), при том что оно может не иметь причинно-следственную связь с вакциной или процессом вакцинации.

ПППИ разделяют на несерьезные и серьезные и в обеих ситуациях оценивают как связанные или не связанные с введенной вакциной. Несерьезные (незначительные) реакции, связанные с введенной вакциной, в нашей стране в настоящее время трактуются как обычные (нормальные) вакцинальные реакции местные и общие. Местные реакции при большинстве вакцин возникают в 5–15% вакцинаций, в большем процентном соотношении при вакцинации АКДС (прививка от столбняка, коклюша и дифтерии) и БЦЖ (прививка от туберкулеза).

Серьезные ПППИ, связанные с проведенной вакцинацией, в настоящее время называются в отечественной терминологии поствакцинальными осложнениями. Частота развития серьезных ПППИ, связанных с вакциной, по данным ВОЗ, низкая – от единичных случаев до 100–600 случаев на 1 000 000 введенных доз. Достаточно редко после вакцинации развиваются судороги на фоне повышения температуры тела выше 38 °С, как правило, наблюдаются у 2–4% детей и свидетельствуют о предшествующем органическом поражении ЦНС. Это мнение не только отечественных специалистов, но и специалистов Брайтонского сотрудничества (Brighton Collaboration). Эта международная научная организация независимых экспертов работает в области гармонизации базовых понятий безопасности вакцин.

Наиболее часто встречаемые осложнения возникают при БЦЖ-иммунизации. На основании проведенных расчетов Федерального центра мониторинга осложнений вакцинации БЦЖ установлено, что в целом по Российской Федерации частота осложнений после введения российского штамма вакцины БЦЖ/БЦЖ-М составила 11,2 на 100 тыс. вакцинированных. Местных осложнений (инфильтрат, холодный абсцесс, язва) зарегистрировано 8,6 на 100 тыс. вакцинированных, БЦЖ-лимфаденитов - 15,5 на 100 тыс. вакцинированных.

У непривитых развивается тяжелая болезнь, особенно тяжело болеют лица с ослабленным иммунитетом и дети. Необходимо помнить, что порой заболевание превращает людей в инвалидов. Так что отсутствие соответствующей прививки намного опаснее возможных побочных проявлений после иммунизации.

Не разболеться между двумя уколами

– Еще один важный момент: что делать, чтобы не заболеть между двумя уколами вакцины от коронавируса?

– Для того чтобы выработалось достаточное количество антител и сформировался иммунитет, как я уже говорила, необходимо время. В период между первой и второй вакцинацией от COVID-19 очень важно строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, такие как ношение защитной маски, обработка рук антисептиком. Возможно применять препараты, рекомендуемые для профилактики и лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, противовирусные препараты с широким спектром активности. Данные препараты позволяют активизировать иммунитет. Ранний противовирусный ответ, преимущественно за счет ИФН I типа, позволяет быстро снизить вирусную нагрузку и предотвращает истощение Т-лимфоцитов и гиперцитокинемию. Позволяет организму более быстро мобилизоваться и раньше выработать защитные антитела.

В последнее время начинают поднимать голову и другие вирусные инфекции, среди которых наиболее часто встречается РС-инфекция. Начало у болезней очень похоже, крайне трудно бывает определить с первого обращения, какая именно инфекция. В этот момент и показано применение противовирусных препаратов, среди которых могут применяться Эргоферон, препараты интерферонов, трекрезолид и др.

НА ЗАМЕТКУ!

Как еще защитить себя от вирусов

– Какие средства неспецифической профилактики коронавирусной инфекции существуют? Какие меры предпринимать, чтобы снизить риск заражения? Есть ли особенности для людей, у которых серьезные хронические заболевания?

– Все противоэпидемические мероприятия всегда направлены на источник инфекции, пути передачи возбудителя и восприимчивое население. Среди мер неспецифической профилактики ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными формами, соблюдение режима самоизоляции, соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров, использование мер социального разобщения, переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций, соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками), использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от степени риска инфицирования (лицевой щиток, одноразовая медицинская маска, респиратор, изолирующая полумаска, полнолицевая маска), проведение дезинфекционных мероприятий, использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями, своевременное обращение пациента в медицинские организации в случае появления симптомов ОРИ, другие мероприятия в соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.