Установлен новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути!

На 17 декабря 2021 года по акватории Северного морского пути (СМП) перевозка грузов превысила 33,5 млн тонн, сообщил Штаб морских операций ФГУП «Атомфлот» (входит в Госкорпорацию «Росатом») и ФГБУ «Администрация СМП», подведомственный Росморречфлоту Минтранспорта России. Напомним, в 2020 году грузооборот по морям Северного Ледовитого океана составил 32,97 млн тонн. А четырьмя годами ранее - в 2016-м - достиг 7,5 млн тонн, впервые превысив лучший советский результат 1987 года, когда по кратчайшему пути между Европой и Дальним Востоком было перевезено 6,5 млн тонн.

«Мы ожидаем, что в 2021 году грузооборот по Северному морскому пути превысит 34 млн тонн», - сообщил заместитель директора Дирекции СМП Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. Он отметил, что транзит по СМП превысил 2 млн тонн. В 2020 году он составлял около 1,3 млн тонн. Основу грузопотока создали сырьевые инвестиционные проекты: нефть и нефтепродукты – 7,7 млн тонн, СПГ и газоконденсат – 19,6 млн тонн. Угля было перевезено 221,5 тыс тонн, рудоконцентрата – 47,7 тыс тонн. Другие грузы составили более 4 млн тонн.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Развитие Северного морского пути» до конца 2021 года необходимо было достигнуть показателя 32 млн тонн. Куратором федерального проекта «Северный морской путь» является Госкорпорация «Росатом». В 2018 году был принят Федеральный закон, наделяющий её полномочиями в сфере развития и функционирования СМП. Управление Северным морским путём строится на принципе «двух ключей» – за нормативное регулирование отвечает Минтранс России, а за коммерческие и хозяйственные функции – Госкорпорация «Росатом».

Цель федерального проекта «Развитие Северного морского пути» – создание инфраструктуры способствующей увеличению грузопотока до 80 млн тонн в 2024 году и 110 млн тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 млн тонн соответственно. Он входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, разработанный в соответствии с Указом Президента.