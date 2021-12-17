«800-летие Нижнего Новгорода заложило основы развития, которое уже невозможно остановить»

Фото: Нижний 800

Основным предметом диалога, который обсуждали эксперты, стал вопрос «Помогло ли 800-летие Нижнего Новгорода определить образ и идентификацию города».

Ольга Щетинина, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области убеждена, что 800-летие Нижнего Новгорода дало колоссальный импульс позитивным изменениям в общественной жизни и экономике города и региона. Юбилей дал старт многим новым крупным проектам. «Мы говорим о неких ростках, о неких действиях, которые должны привести к результатам, никто не говорит о конечности благоустройства, развития города. В 2018 году, когда Глеб Никитин пришел в регион, начала разрабатываться Стратегия развития Нижегородской области, и юбилей стал одной из частей этого развития. Но оно будет продолжаться и в последующие годы. 800-летие заложило основы развития, которое уже невозможно остановить», – высказала свою точку зрения Ольга Щетинина.

Фото: Нижний 800

Импульс развития, который Нижний Новгород получил в ходе празднования 800-летия, должен вернуть городу его идентичность, которую, по мнению Евгения Семенова, руководителя нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, Нижний потерял в 90-е годы прошлого века. А ведь на протяжении столетий столица Приволжья была то несокрушимой оборонительной крепостью, то купеческим карманом . А в XX веке стала индустриальным центром государства, которое тогда называлось СССР. В советское время в Горьковской области было сосредоточено 30 процентов военно-промышленного потенциала Советского Союза.

«В 90-е годы Нижний Новгород стал утрачивать идентичность индустриального центра, и на протяжении тридцати лет мы все время задавали себе вопрос: а кто же мы? И юбилей, на мой взгляд, является если не серьезным фактом, то ожиданием того, что город обретет некую идентичность. Благодаря губернатору Глебу Никитину город на юбилей получил серьезные инвестиции, которые формируют материальную базу для нового качества жизни передовых IT-компаний. И в эту среду могут прийти очень серьезные инвестиции не только в юбилей, но и в следующие годы», — отметил Евгений Семенов.

Фото: Нижний 800

«Многие горожане только сейчас становятся “профессиональными нижегородцами”, понимают, какое у них сокровище под ногами, наверху, смотрят по сторонам. Это касается и архитектуры, и городской среды. Важно, что все те позитивные изменения, которые произошли в 2021 году, не останавливаются, многое будет сделано впоследствии. Это как раз говорит о том, что все эти реформы коренные, длительные, а не просто желание надуть воздушные шарики, сделать пару-тройку громких публикаций и после этого все свернуть», - сказал во время своего выступления главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. Также он выразил уверенность, что юбилей стал отправной точкой важных реформ и изменений.

Комментатор «Первого канала» Павел Занозин отметил, что в последнее время Нижний Новгород стал более узнаваемым, в том числе и в Москве. «Люди, которые раньше даже не могли себе представить, что они поедут на выходные в Нижний Новгород, сейчас для них это обычное дело. Очень многие сюда приезжают, ходят, смотрят и восхищаются. Это здорово! В спорте сказать, что кто-то у нас идет впереди города или олицетворяет его – пока сложно. Но я уверен, что если спросить опять же у московских болельщиков, то хоккейный клуб «Торпедо», футбольный и баскетбольный клубы “Нижний Новгород” знают практически все», – рассказал Павел Занозин.

Фото: Нижний 800

А Михаил Рыхтик, депутат городской думы, директор института международных отношений и мировой истории университета им. Н.И. Лобачевского, отметил, что дальнейшее развитие такими темпами требует дополнительного финансирования.

Михаил Рытник прокомментировал свою позицию: «Мне представляется, что мы находимся в начале очень важного этапа. Это тот этап, который приведет либо к головокружению от успехов, либо заставит нас засучить рукава и продолжать работать. Работать трудно по одной простой причине – потому что наше всеобщее увлечение проектным подходом имеет свои плюсы и минусы. Мы все научились работать проектно, но успех проектного подхода зависит от множества финансовых источников. В нашей ситуации пока источник один – это личный энтузиазм и лоббистские возможности губернатора. Продолжение возможно, если только найдутся и другие источники финансирования».

Фото: Нижний 800

Директор Волго-Вятского филиала музея им. А. С. Пушкина Анна Гор признала, что юбилей стал для города шансом для серьёзного скачка в развитии. «Город реально изменился – мы перепрыгнули через несколько ступенек, — заявила Анна Гор. – Теперь вопрос: скатимся мы с этих ступенек или нет?». Также Анна Гор задалась вопросами, будут ли в Нижнем Новгороде по-прежнему совершать тактические шаги или все-таки перейдут к стратегическим решениям? Когда каждая зона развития будет планироваться на долгий срок. «Я бы назвала это вопросом культуры в широком понимании. Что будет на отремонтированных площадках дальше, какого качества выставки, постановки? Что дальше – это важнее всего: останется юбилей прорывом или станет новым качеством городского сознания, потому что культура – и есть сознание», – сказала в заключении директор Волго-Вятского филиала музея им. А. С. Пушкина.

Полную запись трансляции Публичного диалога доступна в группе «Нижний 800» ВКонтакте.