Замминистра иностранных дел Рябков: Готовы хоть завтра выехать на переговоры с американцами

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябко Фото: REUTERS

Российский МИД представил проект соглашения с НАТО и США о гарантиях безопасности. Основные положения договора включают в себя:

- отказ включать в НАТО государства, ранее входившие в СССР,

- не размещать на их территории военные базы;

- исключить развертывание ядерного оружия и ракет средней и меньшей дальности вне национальных территорий.

В частности, российская сторона в очередной раз напомнила западным партнерам о соблюдении договора, заключенного в 1997 году.

- Продвижение альянса продолжается. России и НАТО необходимо вернуться на позиции, которые они занимали на момент заключения Основополагающего акта 1997 года, - заявил в ходе брифинга заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. - Мы заинтересованы в стабильности на европейском континенте. Мы призываем американскую сторону самым серьезным образом отнестись к российской инициативе. Международная обстановка весьма накалена.

- Готовы завтра, буквально в субботу, 18 декабря, выехать для переговоров с США в третьей стране. Для американцев предложена в качестве площадки для переговоров Женева, - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что Вашингтону и странам-членам НАТО следует прекратить регулярные враждебные действия против Москвы. В первую очередь речь идет о внеплановых учениях, опасных сближениях и маневрированиях боевых кораблей и самолетов, а также прекратить освоение украинской территории.

- Гипотетическое втягивание Украины в Североатлантический Альянс с перспективой появления у наших рубежей ударных военных комплексов с минимальным подлетным временем к центру России, создает неприемлемые угрозы безопасности нашей страны, провоцируя серьезные риски для всех вовлеченных государств, - заявил Рябков, добавив, что в Москве не исключают, что Запад может подтолкнуть Киев к опасным и необдуманным действиям.

Для Москвы принципиально важно, чтобы гарантии российской безопасности были положены на бумагу и имели правовой характер. Иных вариантов, по мнению российского МИД, не существует, поскольку характерной чертой нынешнего этапа отношений между Россией и коллективным Западом является полное отсутствие доверия.

- В условиях, когда наши отношения подошли по вине Вашингтона к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации, - заключил Рябков.