Как мессенджер помогает встретить Новый год

Важно и успеть завершить все запланированные дела, и подготовиться к встрече Нового года и Рождества, а еще поймать праздничное настроение.

Задача непростая, но с помощью некоторых лайфхаков выполнить ее будет значительно легче. На помощь приходит приложение, которым мы пользуемся каждый день для общения с друзьями, родными и коллегами — мессенджер!

Каждое мнение ценится

Если планируете встречать праздники в компании, важно учесть предпочтения каждого. Но как уследить за таким разнообразием мнений? Проводите онлайн-опросы среди семьи и друзей, чтобы дать возможность высказаться всем участникам обсуждения. Так вам удастся учесть все важные организационные моменты и не потратить много времени и сил на сбор мнений ото всех.

Создать опрос можно, например, в мессенджере Viber, причем сделать это предельно просто: достаточно нажать на знак с тремя точками рядом с окном ввода сообщения и выбрать «Создание опроса». Введите варианты ответа, опубликуйте готовый список в групповом чате или сообществе, а итоги обсуждения можно переслать самому себе в чат «Мои заметки», чтобы они не потерялись.

Вспомнить всё

Список подарков, продукты, которые нужно купить к праздничному столу, рецепты и множество других мелочей — чтобы удержать всё это в голове, да еще в суматохе подготовки к главному празднику года, надо постараться! Или же просто стоит создать удобный список в мессенджере: например, в Viber это можно сделать в специальном чате «Мои заметки».

Записывайте туда всё необходимое или пересылайте сообщения из других чатов — так вся важная информация будет в одном месте. А для того, чтобы уж точно ни о чем не забыть, к каждому тексту в «Моих заметках» можно добавить дату и время уведомления: «в час X» вы получите напоминание. Удобно, что все решенные задачи вы можете там же отмечать галочкой.

Виртуальные вечеринки

Увы, во время каникул удается встретиться не со всеми дорогими людьми — причиной могут быть расстояния, нехватка времени и многое другое. Но благодаря мессенджерам это больше не проблема: вы всегда можете устроить онлайн-вечеринку, которая будет ничем не хуже «офлайновой»!

Все просто: в назначенное время соберитесь в групповом видеочате в Viber. Нарядитесь в соответствии с заранее выбранной тематикой вечеринки, не забудьте о снэках и напитках, а еще подготовьте зажигательный праздничный плейлист, и можете танцевать, веселиться и делиться планами на грядущий год не хуже, чем при личной встрече!

Оригинальные поздравления

Ломаете голову над тем, как поздравить знакомых с Новым годом так, чтобы ваше сообщение запомнилось? Здесь вам на помощь придут технологии: фильтры и маски дополненной реальности. Как раз в этом году они, например, появились в Viber. С помощью AR-масок и фильтров вы можете добавить к видео забавные спецэффекты, поменять на нем фон или даже перевоплотиться в фантастическое существо или экзотическое животное. Может, станете символом приближающегося года — тигром? Или предпочтете перевоплотиться в Снегурочку?

Подобрав подходящие фильтры, вы можете записать видеосообщение с поздравлением или сделать селфи, а затем отправить его всем друзьям и знакомым. Кроме того, все видео и фото вы можете сохранять у себя в телефоне.

Море позитивных эмоций гарантировано!