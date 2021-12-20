Советские фильмы и «Оливье»: Россияне рассказали, что для них значит Новый год

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

До Нового года осталось меньше двух недель, и россияне уже начали готовиться к праздникам, покупать подарки и наряжать елку. Наконец, наступило то время, когда улицы украшены многочисленными лампочками, а дома пахнет мандаринами.

Сайт KP.RU провел опрос и узнал, с чем ассоциируется главный зимний праздник у россиян. Мы задали вопрос: «А что Новый год для Вас?».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Треть опрошенных признались, что Новый год – это, в первую очередь, встречи с родными и друзьями, походы в гости и уютные посиделки. 32% участников опроса отметили, что Новый год - это самый семейный праздник.

«Новый год - это елка и семья», - говорит один из участников опроса.

«Это семейные традиции, создание атмосферы праздника и волшебства с детьми и для детей», - соглашается другой.

Еще треть опрошенных отметили, что любят праздник за новогоднюю программу и всегда, с удовольствием, пересматривают добрые советские фильмы. 31% респондентов заявили, что не представляют Новый год без «Иронии судьбы» или фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Обожаю советские фильмы! И новогоднюю программу на канале «Культура», - рассказывает участника опроса.

Еще 17% добавили, что Новый год – это застолье, многообразие любимых блюд и, конечно, «Оливье». А 7% отметили, что главное в новогоднем празднике – это елка. Именно нарядные украшения и иллюминация отличают Новый год от других праздников.

Оставшиеся 13% опрошенных выбрали вариант «другое». При этом многие из них заявили, что просто не смогли выбрать один вариант, ведь Новый год – это все вместе и совершенное непередаваемая сказочная атмосфера.

«Встречи, елка, фильмы, застолье! И так почти весь январь», - радуется одна из опрошенных.

Однако кто-то добавил, что Новый год – это праздник только для детей. Другие полагают, что 1 января – отличный повод начать новую жизнь.

«Новый Год - это новые надежды, новое счастье», - отмечают опрошенные.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,2 тысячи человек.