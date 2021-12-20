Автор «Рестлера», «Черного лебедя» и «Ноя» Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля

Даррен Аронофски, кадр из видеоприветствия, присланного на презентацию Patriki Film Festival

Вообще Patriki Film Festival летом следующего года будет проводиться уже в четвертый раз, но такого размаха у него еще не было. В основную конкурсную программу войдут семь фильмов, а председателем жюри станет Даррен Аронофски - лауреат Венецианского кинофестиваля, номинант на «Оскара», автор фильмов «Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Чёрный лебедь», «Ной» и «мама!». Аронофски записал и прислал видеоприветствие, которое показали журналистам во время презентации, логичным образом прошедшей в одном из ресторанов на Патриарших прудах.

Заявки на участие можно присылать с 20 декабря этого года, причем к участию в конкурсе принимаются работы любого жанра, темы, формата и метода съемки. Ограничений по хронометражу тоже нет.

Раньше фестиваль был городским событием, сейчас станет международным. Он пройдет онлайн, и все фильмы будут доступны для свободного просмотра. Основали его предприниматель Марина Жигалова (в прошлом глава российского подразделения Disney, лично продюсировавшая «Книгу мастеров» и «Последнего богатыря») и продюсер Алексей Боков. В попечительский совет входят Константин Хабенский и Павел Лунгин.

По словам Бокова, «выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путевку в Голливуд». Он не скрывает, что главная цель организаторов - найти в интернете нового большого автора, условно говоря, нового Тарковского.