Ингушетия будет развиваться по индивидуальной программе

Фото: пресс-служба правительства Ингушетии

В Ингушетии накануне приняли республиканский бюджет. Регион решил серьезно заняться вопросом прибыли, но для начала надо избавиться от долгов.

Фото: пресс-служба правительства Ингушетии

- Мы только начали выбираться из кредитных долгов, и наша задача - сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня это социальная сфера и национальные проекты, которые, по-прежнему, остаются для нас самыми важными, - сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

На социальную сферу республика выделит 80,7% своих расходных денег. Из них на обеспечение лекарствами и социальную политику уйдет 37,4%, на образование - 35,2%, на здравоохранение - 4,4%.

Вместе с тем в развитие Ингушетии готов вкладываться федеральный центр. В декабре Совет Федерации принял постановление, по которому республике окажут государственную поддержку для развития социально-экономических отраслей. Одно из главных решений, принятых Совфедом, - это проработка индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Это важно для региона, потому что ранее по аналогичной программе «Развитие СКФО» в период с 2020 по 2024 год РИ ничего не получила. Разработкой и принятием программы займется правительство России.

Фото: пресс-служба правительства Ингушетии

Много пунктов постановления Совфеда связаны с развитием социальной сферы. Сенаторы поручили проработать вопрос финансирования строительства республиканской многопрофильной больницы на 450 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в Магасе и еще двух небольших медучреждений - городской больницы в Карабулаке и участкового пункта в Ачалуках. Также Министерство строительства и ЖКХ России рассмотрит вопрос о поддержке 6 проектов по улучшению водоснабжения Ингушетии – денег, прописанных в планах до 2024 года, на решение проблемы не хватит.

Часть проектов посвящена развитию культуры в республике. Минкультуры России рассмотрит возможность финансирования возведения трех объектов в Магасе - национальной библиотеки имени Яндиева, государственной филармонии и русского государственного музыкально-драматического театра. Также ведомству поставили задачу - изучить, можно ли включить Джейрахско-Ассинский музей-заповедник в список объектов культурного наследия федерального значения и нужно ли реконструировать за федеральный счет христианский храм Тхаба-Ерды, построенный в VIII - IX веках. Затронут в постановлении и вопрос патриотического воспитания. Правительству России поручен вопрос создания в Ингушетии учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Храм Тхаба-Ерды. Фото: пресс-служба правительства Ингушетии

На то, что все идеи примут и реализуют, указывает одна положительная тенденция. На рассмотрении программы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что первые средства господдержки уже отправлены в Ингушетию.

- Только что мне замглавы Совфеда Николай Журавлев доложил, что министерство финансов одобрило позицию Совета Федерации, просьбу Республики Ингушетия, и согласилось выделить дополнительно 1,25 млрд рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам. Мы только что приняли постановление, а один вопрос уже решен, - сказала Матвиенко.

Фото: пресс-служба правительства Ингушетии

Кроме того, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поучаствовал в стратегической сессии с кабинетом министров России и обсудил вопросы экономического развития региона. Республика, согласно плану, будет развиваться в пяти направлениях: в промышленности, ЖКХ, АПК, а также в сферах трудовой занятости и туризма.

В промышленности Ингушетия реализуется 17 проектов, которые позволят создать свыше 3,4 тысячи рабочих мест. Один из них - это индустриальный парк «Джейрах» мощностью 50 тысяч тонн муки в год. В АПК планируются инвестиции в 12 млрд рублей. После реализации 13 проектов в этой отрасли в республике появятся еще 2,4 тысячи вакансий.

Большую ставку Калиматов делает на туризм.

- Потенциал туристической отрасли в Ингушетии составляет свыше 460 тысяч человек в год и более 600 млн рублей доходов ежегодно. Этот потенциал надо использовать, для этого в регионе планируется реализация восьми проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи». Это обеспечит региону привлечение свыше 100 тысяч туристов в год, - сказал глава Ингушетии.

«Армхи». Фото: пресс-служба правительства Ингушетии

Один масштабный проект будет направлен на сферу ЖКХ и ТЭК. После его реализации в 2026 году получится сократить финансовый дефицит предприятий на 1,1 млрд рублей.

У Ингушетии также намечается положительная тенденция по реализации национальных проектов. В 2021 году, например, республика полностью выполнила задачи по программе «Цифровая экономика», в рамках которой были реализованы пять проектов. Благодаря этому нацпроекту в 178 социальных объектах - в больницах, школах, пожарных частях и местных администрациях - появился доступ в интернет.

- В пандемию информационные технологии показали свою значимость, и как бы негативно периоды карантина не влияли на все сферы жизни граждан, именно они невольно стали драйвером цифровизации. Вовремя запущенный в работу нацпроект при этом оказался как нельзя кстати, своевременным и отвечающим запросам времени, - заявил глава Ингушетии Калиматов.