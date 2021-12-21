Грузопоток на Севморпути продолжает расти

К началу зимы арктическим транзитным маршрутом прошли 86 судов: 11 российских и 75 иностранных. Они перевезли больше 2 млн. тонн грузов. В основном это был железорудный концентрат, который перевозится в восточном направлении. Вообще, восточное направление можно назвать сырьевым: кроме руды суда перевозят еще древесину и уголь.

Кстати, в свой первый «восточный» рейс из Карского в Восточно-Сибирское море 20 декабря 2021 года отправился атомный ледокол «Арктика» (входит в состав «Атомфлота" госкорпорации «Росатом»). Он проводит 4 судна, которые везут в чукотский Певек груз для компаний, реализующих в регионе различные проекты.

С востока на запад по Севморпути везут генеральные грузы, то есть, грузы упакованные - например, контейнеры.

Больше всего среди иностранцев в 2021 году было немецких судов: они выполнили 22 рейса в обоих направлениях. 18 рейсов – у норвежских и швейцарских перевозчиков. Китайские компании совершили 14 рейсов, голландские – 6.

В этом году подрос и общий объем перевозок по Севморпути. В 2020 году было перевезено 32,97 млн. тонн, а по состоянию на 17.12.2021 – уже 33,58 млн. тонн. По расчетам, годовой объем должен превысить 34 млн. тонн. Грузопоток формируют прежде всего экспортные перевозки сжиженного природного газа с проектов «Ямал СПГ» и «НОВАТЭК», а также сырой нефти с проектов «Новый порт» и «Газпромнефть».