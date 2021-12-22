Проект Исторического парка «Россия - моя история» признан самым технологичным в мире

Иван Есин, директор Фонда Гуманитарных Проектов. Фото предоставлено пресс-службой Фонда гуманитарных проектов

Проект признан победителем по версии международной премии Best Event Awards World Experience 2021

Выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда» открывшаяся в Екатеринбурге в 2020-м году, заняла первое место в номинации «Использование технологий». Мультимедийный проект исторического парка «Россия - Моя история» обогнал крупные компании: BMW и Turkish Airlines, занявшие второе и третье места.

Член общественной палаты РФ, директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин: «Это ещё один проект, созданный силами Екатеринбургского парка «Россия - Моя история» при поддержке исторических парков по всей стране, которым можно гордиться. Учитывая, что выставка проходит в регионе, только в этом году ее посетило уже более 40 тысяч человек. Экспозиция вызвала огромный интерес у гостей парка. Уверен, что подобные мультимедийные технологичные проекты и в дальнейшем смогут привлекать интерес посетителей к героям экспозиций в парках «Россия - Моя история»».

Экспозиция исторического парка «Россия - Моя история» представляет историю одного из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны, работавшего в тылу врага, который смог уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии. Николай Кузнецов стал одним из символов героизма советского народа в годы войны и по праву заслужил титул «Разведчик № 1». Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, он выполнял самые опасные задания и тем самым наводил ужас на неприятеля. И каждый раз ему удавалось избегать подозрений.

Директор исторического парка «Россия – моя история» в Екатеринбурге Наталья Прошина: «На выставке использованы все возможности современного мультимедийного оборудования для эмоционального вовлечения зрителя в жизнь героя. Нашей международной командой была проделана огромная исследовательская и креативная работа. Это выставка – самый технологически-иммерсивный проекта о легендарном разведчике».

Короткая, но яркая жизнь разведчика Кузнецова легла в основу образа Штирлица и многих других советских кинематографических героев. Проект был построен на технологиях и визуальных эффектах.

За последние полгода выставку посетили порядка 40 тысяч человек, большинство из которых — дети. Сама идея запуска проекта «Николай Кузнецов. Человек-легенда» принадлежит учредителям фонда святой Екатерины.