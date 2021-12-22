Большая пресс-демократия: Уже завтра журналисты смогут задать президенту все вопросы, накопленные за год

Нашего политобозревателя Александра Гамова с родной «Комсомолкой» в руке знают все даже в маске. Ведь он задает свои вопросы Владимиру Путину каждый год. Это уже традиция... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 23 ноября, в 12 часов Владимир Путин проведет свою 17-ю по счету Большую пресс-конференцию. Две главные фишки таких встреч:

каждый журналист имеет шанс задать любой вопрос, какой хочет, без предварительных согласований;

президент сам выбирает, кто будет спрашивать.

Учитывая такой демократизм, никогда заранее не угадаешь, как все пройдет. И на что только не идут журналисты, чтобы обратить на себя внимание Путина и задать свой вопрос…

«Я БЕРЕМЕННА»

В прошлом году журналистка из Рязани Александра Безукладова всю пресс-конференцию размахивала табличкой «Я беременна». Путин в итоге дал ей слово. Но вопрос оказался совсем не о материнстве.

Рязанская журналистка Александра Безукладова смогла выделиться в прошлом году плакатом «Я беременна». Но, оказалось, всех обманула... Фото: www.youtube.com

Безукладова попросила присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек на пожаре».

- Понятно, вы нас надули, - ответил на обман журналистки Путин.

Сам Греков говорил, что участвовал в тушении пожара, но подвига никакого нет, был как все. Через месяц он ушел в отставку.

ВЯТСКИЙ КВАС

В 2014 году Владимир Маматов из Кирова спросил президента, как компании «Вятский квас» выйти на большой рынок. Путин подшутил над заторможенной речью журналиста, предположив, что тот «махнул кваску» перед пресс-конференцией. Но, как рассказал сам Маматов, придя после пресс-конференции в «Комсомолку», у него просто проблемы с речью после двух инсультов.

Зато одного упоминания «Вятского кваса» при Путине на всю страну оказалось достаточно, чтобы его продажи выросли в три раза!

«САДИСЬ, МАША»

Свобода общения на Больших пресс-конференциях имеет и обратную сторону. Не все журналисты готовы разговаривать вежливо.

В 2012 году Мария Соловьенко из дальневосточной газеты «Народное вече» запомнилась фамильярным обращением к президенту.

- Вот министр обороны бывший (Сердюков. - Ред.). Что вы можете о нем сказать? Что делать, чтобы вернуть украденные деньги? - спросила Соловьенко.

- Вас как зовут? Мария? - уточнил Путин. И, чтобы не держать журналистку во время ответа стоя, предложил: - Садись, Маша.

- Спасибо, Вова! - выдала журналистка.

Но на следующий год Соловьенко снова позвали и вновь дали слово. Демократия же.

ФАКТЫ О ВСТРЕЧЕ

Особенность этого ковидного года: урезанный состав журналистов. Если раньше пускали тысячу человек, то в этом году только 550 (обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов традиционно будет!). Зато Путин ответит на вопросы лично, а не по видеосвязи, как в прошлый раз.

Пресс-кон-ференция отличается от «Прямой линии» тем, что обычные люди не могут прислать вопросы от себя. Спрашивают только журналисты.

Президент сам решает, сколько длится общение, - в 2008 году пресс-конференция растянулась на 4 часа 40 минут (106 вопросов). В 2020-м встреча получилась ненамного короче - 4 часа 29 минут (60 вопросов).

- Пытаясь привлечь внимание президента, многие готовят плакаты и транспаранты. Обычно пишут название города, региона или тему.

Но бывают и исключения - в 2018 году были замечены таблички «Где прибыль», а до этого внимание главы государства привлекали плакатом «Путин бабай», футболками «Сухой закон» и «Укроп». В 2015 году один из участников оделся в костюм шамана с бубном.

В 2019 году организаторы даже ограничили размеры плакатов, чтобы журналисты не мешали друг другу.