Путин запретил главам регионов называться президентами

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах. Документ разместили на портале правовой информации. Вот главное, что меняется с новым законом:

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ

Теперь главы регионов не могут называться президентами.

«Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации», — написано в 20-й статье закона.

Против этой статьи выступили в одном регионе – Татарстане. Только там еще главу называют президентом. Местный парламент даже заявил, что закон противоречит основам конституции.

У властей республики особый статус был с 1994 года, когда подписали договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. В 2017 году действие документа закончилось, и в Москве решили его не продлевать. Но должность президента по договоренности сохранили до 2020 года, когда заканчивались полномочия Рустама Миннинханова. Политик, правда, переизбирался. А вот название поста все же не сохранилось.

НОВЫЕ СРОКИ

Теперь губернаторы могут избираться более двух сроков подряд. Плюс по всей стране вводится единая длительность мандата: 5 лет.

Регионы сами могут решать, сколько сроков может находиться у власти руководитель.

Новые требования к чиновникам: главе субъекта должно быть больше 30 лет, у него не должно быть гражданства или вида на жительства другой страны.

У президента России есть право снимать губернаторов в связи с утратой доверия по любым основаниям, либо из-за утраты доверия регионального парламента.

НИКАКОГО СОВМЕЩЕНИЯ

Глава региона не может устроиться на вторую оплачиваемую работу. Ему запрещено входить в состав иностранных некоммерческих организаций.