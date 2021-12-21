Путин запретил главам регионов называться президентами

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах. Документ разместили на портале правовой информации. Вот главное, что меняется с новым законом:
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ
Теперь главы регионов не могут называться президентами.
«Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации», — написано в 20-й статье закона.
Против этой статьи выступили в одном регионе – Татарстане. Только там еще главу называют президентом. Местный парламент даже заявил, что закон противоречит основам конституции.
У властей республики особый статус был с 1994 года, когда подписали договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. В 2017 году действие документа закончилось, и в Москве решили его не продлевать. Но должность президента по договоренности сохранили до 2020 года, когда заканчивались полномочия Рустама Миннинханова. Политик, правда, переизбирался. А вот название поста все же не сохранилось.
НОВЫЕ СРОКИ
Теперь губернаторы могут избираться более двух сроков подряд. Плюс по всей стране вводится единая длительность мандата: 5 лет.
Регионы сами могут решать, сколько сроков может находиться у власти руководитель.
Новые требования к чиновникам: главе субъекта должно быть больше 30 лет, у него не должно быть гражданства или вида на жительства другой страны.
У президента России есть право снимать губернаторов в связи с утратой доверия по любым основаниям, либо из-за утраты доверия регионального парламента.
НИКАКОГО СОВМЕЩЕНИЯ
Глава региона не может устроиться на вторую оплачиваемую работу. Ему запрещено входить в состав иностранных некоммерческих организаций.