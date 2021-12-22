Спутница Тарасова певица Margo: «Диме было неловко из-за речи Бузовой!»

Ольга Бузова не сдержала эмоций и обратилась со сцены к Тарасову Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Церемония награждения премии телеканала Fashion TV, как уже писала kp.ru, закончилась громким скандалом. Ольга Бузова, которая получила премию, как главный трендсеттер поколения, столкнулась там со своим бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Дмитрий пришел на мероприятие вместе с певицей Margo. Недавно артистка выпустила клип на трек «Эйфория». Главную роль в видео исполнил знаменитый футболист. Ольга Бузова не сдержала эмоций и обратилась со сцены к Тарасову, заявив, что он явно кусает локти, сидя «на галерке», видя на сцене главную девушку страны, которую он потерял.

Спортсмен пришёл на премию Fashion TV с партнёршей по клипу Фото: Личный архив

Певица Margo, которая в этот момент была рядом с футболистом, рассказала о его реакции на речь Бузовой.

- Диме было неловко после слов Оли. И честно говоря, мне тоже, поскольку я пригласила Тарасова составить мне компанию на премии, - рассказала KP.ru Margo. - На мой взгляд, Дима ответил достойно, сказал со сцены лишь, что желает Бузовой счастья. У него прекрасная семья, за которую он поблагодарил свою жену Настю. Я вообще не заметила в словах Димы никакого негатива в отношении Ольги. Да, на премии Ольга была эмоциональна, но и ее можно понять: много работы, предновогодняя суета, да и встреча с бывшим никому ещё не приносила положительных эмоций. Я благодарна Диме, что он сыграл в моем клипе. Как оказалось, он прекрасный актёр.

Подписчики Дмитрия Тарасова заметили, что после всей этой истории футболист и Margo подписались друг на друга в Инстаграме, а супруга спортсмена фотомодель Анастасия Костенко почему-то удалила мужа из списка друзей в соцсетях.

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