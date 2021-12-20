Ольга Бузова столкнулась с Тарасовым на модной премии: «Он понял, какой был дурак!»

Ольга Бузова:"И если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: какой же я дурак, как я мог ее потерять". Фото: Мария РЕМИЗОВА

Казалось бы, уже давно позади «Дом-2» и скандальный развод Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым, но до сих пор фанаты поющей теледивы возмущаются, мол, как спортсмен мог обидеть их любимицу.

На премии телеканала “Fashion-tv” Ольга Бузова получила премию, как главный трендсеттер поколения. На сцену красотка вышла в лавандовом наряде, выполненном из объёмного тюля. И как всегда, удивила.

- Сегодня произошло событие, которое я себе представляла, думала, как это может случится. Что же я скажу… Дело в том, что мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж Дмитрий Тарасов. Дим, где ты? Я тебя не вижу. И слава Богу, конечно (смеётся). (Тарасов в этот момент стоял одиноко у двери и махал Ольге рукой, мол, тут я-Ред.)

Он машет с галерки…И если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: какой же я дурак, как я мог ее потерять. И я тут буду не долго, потому что я не без дела, у меня завтра съёмки с 7 утра. В принципе можете уходить, только дождитесь Сережу Лазарева и «Иванушек». А так, если Ольга Бузова покинула мероприятие, тут уже нечего делать, - пошутила звезда.

Напомним, в недавнем интервью kp.ru Ольга Бузова рассказала, что простила бывшего мужа.

- Я давно его простила. Простила и отпустила, - сказала дива в беседе со спецкором kp.ru Марией Ремизовой.- Я очень долго страдала. Больше года. Потому что я очень сильно любила его. Да, я всех своих мужчин любила очень сильно. Я каждый раз люблю как в последний раз. Вот каждый раз мне кажется, что нет, больше в мое сердечко никто не залезет, но каждый раз я очень сильно влюбляюсь.

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