Лови Адреналин!

Фото из личного архива

-Евгений, пришла зима, многие спиннингисты точат ножи ледобуров, переключаются на рыбалку со льда. Как вы встречаете зимний сезон?

- В моем случае нет понятия «сезон». Независимо от того, весна на дворе, лето, осень, или зима – я три раза в неделю ловлю рыбу спиннингом. Например. в Тверской области, в любимом Конаково – в его акватории с лодки можно ловить рыбу круглый год благодаря теплым сбросам ГРЭС.

А зимняя рыбалка для меня – скорее разовое развлечение, нежели постоянное времяпрепровождение, хотя я и участвовал в интересных соревнованиях по подледному лову и даже показал неплохой результат.

Зиму всегда жду, потому что в этот период рыба - более дерзкая. Да, зимние уловы на спиннинг - меньше «летних», но при этом попадаются особенные экземпляры. Так что всегда – море впечатлений.

-Как вас затянуло в это «море»?

-У каждого из нас есть своя история из детства, и, мне кажется, все мы начинали примерно одинаково. У моих родителей в Подмосковье была дача возле большого озера, из которого я, как и все дети, практически не вылезал. Можно сказать, мы выросли на нем. Там и увлекся рыбалкой.

Поэтому в Москве я, наверное, знал все рыболовные магазины. Каждую субботу родители выделяли мне небольшую сумму денег, и я ехал обновлять свой рыболовный «гардероб». Этот процесс выбора и приобретения снастей меня завораживал, как и сама рыбалка.

Рыбная ловля – как искусство. Она требует вдохновения. Если оно есть, то это – навсегда, если нет, то к рыбалке вы относитесь посредственно, или вообще равнодушны. Тут вопрос в том, что больше завораживает: бутылка пива у телевизора, или спиннинг в руках, который даже в отвратительную погоду приносит удовольствие.

-Как видим, не только удовольствие, но еще и деньги. С чего начиналась сеть магазинов Адреналин.ru?

- В начале 2000-х годов я активно занимался продвижением в разных сферах GPS-технологий, благодаря которым рыбалка вышла на новый уровень. Раньше, когда и эхолотов еще не было, водоем «простукивали» камнем на веревке - искали ямки, бровки, другие аномалии дна. Но на следующей рыбалке их надо было как-то найти…

На небольшой речке это сделать несложно, а на крупном озере или водохранилище найти свою точку по внешним ориентирам или компасу почти невозможно. Особенно если это небольшая, но ценная коряга, под которой, как в домике, постоянно «квартирует» хищник. Поймал одного – на его место заселяется другой.

Когда появились электронные девайсы, мы, естественно, начали сотрудничать с огромным количеством рыболовных магазинов. И при этом задумались о собственной рознице. Она начиналась с продаж GPS-устройств, потом – и эхолотов. Со временем наша розница стала разрастаться за счет рыболовных снастей.

Фото из личного архива

-На чем строилась стратегия бизнеса?

-Когда я этим начал заниматься, мне было меньше 20 лет. Мы жили одним днем, развивали то, что нравится и приносит удовольствие. Набивали шишки, но продолжали двигаться вперед. О стратегии в нашем большом и дружном коллективе стали говорить, наверное, не раньше 2005 года.

- Тем не менее, про Адреналин.ru знают все рыболовы, в Москве-то уже точно. В чем секрет узнаваемости бренда: ваш рыболовный опыт, знания, навыки, может быть, бизнес-интуиция?

-Я никогда не занимался торговлей как таковой. Для этого у нас достаточно специалистов, которые занимаются продвижением, менеджментом, продажами, развитием торговой сети. Да и не мое это. Я собирал команду единомышленников, а вот они и занимались формированием команд для наших магазинов.

Сейчас сеть рыболовных гипермаркетов охватывает Московскую, Тверскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Начиналась она с розницы в Москве. Идея была предельно простой: у магазина должна быть большая площадь, и в нем рыболов может купить все, что ему нужно, не бегая в поисках по маленьким лавкам.

Внутри Москвы реализовать такой формат было сложно, и мы решили развивать розничную сеть на выездах из города. Не могу сказать, что нам первым такая идея пришла в голову. Мы изучили пути развития самых известных и популярных магазинов других стран, и попытались сделать что-то похожее - с учетом наших реалий.

Конечно, когда торговля стала выходить в Сеть, мы стали развивать интернет-магазин Adrenalin.ru. Сейчас он представляет собой крупный онлайн-гипермаркет, в котором представлены товары для разных видов активного отдыха, прежде всего, конечно, рыболовные.

Думаю, что-то интересное для людей мы сделали, потому что на момент открытия магазинов в них были представлены уникальные продукты. Да и сейчас они остаются эксклюзивными.

-Ваш рыболовный опыт отразился на торговле Адреналин.ru?

-С самого начала я занимался подбором и разработкой интересных позиций, новых продуктов, которые стали некой основой для движения вперед. Когда вы ловите рыбу три раза в неделю, вы совершенно четко знаете, что вам нужно. Это касается буквально всего: экипировки, снаряжения, удилищ, катушек и, тем более, приманок.

Идеи возникают сами по себе - как музыка в голове композитора. И здесь важно вовремя их записать, а главное - понять, будут ли они актуальны? Мы набили много шишек, думая: «мне это нравится, значит, понравится всем». Каждый продукт, который ты разработал, может оказаться или ненужным, или штучным товаром. Поэтому всегда приходится думать о том, что станет мега-популярным.

-Как часто удается «попасть в цель»?

-Позиций, которые «выстрелили», у нас очень много. Пример тому – наш бренд Tsuribito и линейка воблеров под этой маркой. Их разработкой, тестированием в условиях России и Европы я начал заниматься больше 15 лет назад. Среди первых моделей воблеров есть такие, которые до сих пор не теряют своей актуальности и остаются в лидерах продаж. Как говорится, купил – значит, поймал.

Например, Дип Шейкер в размерах 75 и 85 мм продается десятками тысяч штук. Это, пожалуй, самая популярная модель. Причем, популярность воблера обеспечили рыболовы, которые приспособили его для троллинговой рыбалки. Под нее эту модель и покупают чаще всего.

-Бытует мнение, что в российских рыболовных брендах – только название российское. То есть, это копии «японцев», которые к тому же производятся в Китае. А у вас еще и название созвучно японскому. Сколько в Tsuribito российского?

-Да, бренд Tsuribito создавался нами не в полном объеме, а совместно с японскими специалистами известной компании Bassday. По сути, это продукт совместной интеллектуальной деятельности.

Но в большей части Tsuribito – наша, российская разработка. Не потому, что мы владеем брендом, а потому, что воблеры для европейского и российского рынков – совсем не такие, как для японского. Мы их разрабатывали, тестировали, вносили довольно значительные изменения.

Фото из личного архива

–Как говорится, лучшее – враг хорошего. Зачем было менять характеристики и без того уловистых приманок?

-Грубо говоря, то, что ест басс в Японии, наш окунь есть не будет. Поэтому под российские условия подбирались цветовые решения, развесовка, форма.

Я сам тестировал приманки во многих регионах страны, потому что хищник ведет себя по-разному в зависимости от географического фактора. Например, в Тверской и Нижегородской области в меню судака - примерно одинаковый видовой состав рыб. А вот цветовые предпочтения могут отличаться радикально.

-Может быть, идиотский вопрос, но можно ли придумать приманку конкретно для ловли в Тверской области, или на Нижней Волге?

-На самом деле вопрос совершенно не идиотский. Потому что, повторю, кормовая база у хищников и в Краснодарском крае, и в средней полосе, и в Ленинградской области примерно одна и та же. Разница – в цвете воды и грунта, характерных для этих регионов и, соответственно, в цветовых решениях приманок. А их актуальность даже в одном регионе может меняться от сезона к сезону.

Делать приманку под какой-то регион просто нет смысла с точки зрения экономики производства и объема продаж. Поэтому в результате тестов в гамме нашего бренда сформировался своеобразный костяк универсальных расцветок, которые хорошо работают в любом регионе, и точно будут актуальны в тот или иной сезон.

-Используете ли вы на рыбалке другие бренды?

-Если это соревнования, то я ловлю только своими, проверенными приманками. Обусловлено это естественными причинами: их подбирали и тестировали, исходя в первую очередь из собственных интересов и, конечно же, с ориентиром на интересы потребителей.

А в ежедневной рыбалке я с удовольствием тестирую всё интересное, что попадается под руку. Смотрю, как это работает, и как на это клюет. Более того: я специально ищу что-то интересное и в России, и в Европе, и в Америке.

-Вы сказали про соревнования. Как часто в них участвуете, каких результатов достигали? И что вас привлекает в турнирах?

-Любые рыболовные соревнования – это, прежде всего, удача. Даже самые титулованные, именитые спортсмены могут оказаться в середине рейтинга. Кстати, регулярная и твердая середина – это признак профессионализма. А первые места – скорее удача.

Я с 2012 года занимаюсь профессиональным рыболовным спортом. С моим напарником по команде Александром Матусовым много раз участвовал в турнирах Тверской федерации рыболовного спорта, выступал на Джиг пари, в Кубке телеканала «Охотник и рыболов», на котором в 2016 году мы заняли 2-е место.

Соревновательный процесс безумно важен. Без него теряется некий дух рыбалки, с которым связаны обмен опытом, личное развитие и рост мастерства.

Поэтому я стараюсь участвовать в разных турнирах. Пожалуй, самые интересные для меня – региональные коммерческие турниры, на которых всегда присутствуют эмоции, соревновательный азарт и незыблемость рыболовных убеждений. Это, например, Вятка-джиг.

-Многие уверены, что шансов победить больше у тех, кто лучше вооружен технически. Скоростной и легкой лодкой, мощным мотором, эхолотом с трехмерным сканированием, снастями за немыслимые деньги… Соответственно, и участие в соревнованиях многие рыболовы воспринимают как несбыточную фантазию…

-Эхолот, безусловно, помогает найти рыбу, а мотор привозит к ней быстрее (смеется). Но, например, на Адреналин.Ореn не раз побеждали люди на простых резиновых лодках, хотя в этих соревнованиях выступают и топовые спортсмены, и даже чемпионы России.

Адреналин.Ореn я и задумывал как массовый турнир для рыболовов самого разного уровня. Лояльные правила, доступность участия привлекают на него всегда около тысячи человек. Безусловно, профессионалы тоже участвуют. И это добавляет соревнованиям «перца», потому что всегда интересно посмотреть, как ловят эти «мамонты» рыбалки. Но, как я уже сказал, побеждают они далеко не всегда. Мне самому каждый раз хочется с ними посоревноваться. Но нельзя: я - организатор турнира!

Участники турнира рыбачат в интересных коллективах, обмениваются опытом, просто общаются на разные темы. Ведь рыбалка не может жить сама в себе - она требует определенного развития. А этому как раз способствует фестивально-спортивный процесс, что, на мой взгляд, крайне важно.

Фото из личного архива

-Тут некоторые защитники природы могут возразить: соревнования с большим количеством рыболовов усиливают прессинг на водоем…

-В среднем рыбак в зависимости от опыта вытаскивает по два хвоста в день. Это даже сравнить нельзя с уроном, который наносят браконьеры сетями.

Посмотрите на количество рыбаков, например, в США. Там на водоемах, наверное, в сотни раз больше лодок, чем в России. Но при этом рыбы не становится меньше. К тому же там обычное дело поймать - и отпустить.

Мне кажется, сознание наших рыболовов немного поменялось. Уже становится не популярно и даже зазорно забирать домой рыбы больше, чем тебе нужно. И принцип «поймал-отпусти» тоже начинает действовать все чаще.

Все мои трофеи, даже самые крупные, самые привлекательные с гастрономической точки зрения – уходят обратно в воду. Да, иногда это вызывает удивление у тех, кто смотрит мои видео на канале.

Но от того, что я отпустил рыбу, я получаю удовольствия не меньше.

-Как планируете провести эту зиму и следующий год?

-Большую часть зимы я проведу в Конаково, так что, скорее всего, появятся новые видеосюжеты.

Очень хочу принять участие в американском турнире FPL по ловле басса. К сожалению, на январский этап я не успеваю. Надеюсь, весной получится выступить.

Продолжу заниматься разработкой и тестированием новых серий удилищ Tsirubito и Yoshi Onyx, «заточенных» под джиговую рыбалку.

Буду искать новые формы и расцветки силиконовых и пластиковых приманок для американского рынка.

Ну и конечно, очень надеюсь на проведение в следующем году Адреналин.Ореn. Из-за пандемии мы на время приостановили его, но все плохое когда-нибудь заканчивается. И пандемия закончится – тогда и придет время Адреналина!