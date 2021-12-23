Ученые выяснили, чем полезна новогодняя елка – для иммунитета, гормонов и настроения Фото: REUTERS

Елку дома нарядили? Если еще нет, приступайте скорее к этому важному предпраздничному делу. Тем более что оно не только приятное, но, оказывается, еще и полезное.

ФИТОНЦИДЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Иммунитет в наше время – штука архиважная. Хвойные деревья помогают его укрепить (хотя прививку не заменяют). Они выделяют огромное количеств фитонцидов – биологически активных веществ, с помощью которых сами деревья защищаются от насекомых и других вредителей. А когда человек вдыхает фитонциды, выделяющиеся из хвои, у него начинают активнее работать так называемые NK-клетки, или естественные киллеры, и их становится больше. Это бойцы нашей иммунной системы, помогающие справляться в том числе и с вирусами.

Исследование ученых из Японской медицинской школы в Токио показало, насколько долгим может быть эффект от простой прогулки в лесу – иммунитет активизируется минимум на 7 дней, а иногда на целый месяц.

В общем, самая полезная для здоровья елочка - та, что в лесу или парке. Гуляйте на здоровье! Нарядить живую зеленую красавицу на дачном участке и водить вокруг нее хороводы, вдыхая фитонциды, - тоже отличный вариант.

- Но и срубленная ель, которую мы приносим домой, все еще продолжает приносить пользу, уверяет Чарли Холл, профессор Техасского университета. - Пока иголки остаются зелеными, происходит процесс фотосинтеза, ель выделяет кислород и фитонциды.

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ ГОРМОНА СЧАСТЬЯ

Сверкающим гирляндам, блестящим шарам и ярким елочным игрушкам в мире науки тоже нашли объяснение! Думаете, почему елочные украшения поднимают настроение?

- Праздничные яркие цвета и новогодняя иллюминация способствуют выработке дофамина – гормона счастья и удовольствия. Если мы сделаем анализы в это время, увидим, что дофамина в организме стало больше, - уверяет доктор медицины Гиллиан Мандич.

В этом смысле уже все равно, натуральную елку наряжать или искусственную. А вот делать это лучше не 31 декабря, а пораньше, советуют психологи. Так вы получите больше дофамина – а вместе с ним и праздничного настроения. И идея не выкидывать елку до 1 мая уже не кажется анекдототичной: радует же, так пусть продолжает!

ЗАПАХ ДЛЯ ЧУДА

Воспоминания очень тесно связаны с запахами, напоминает психолог Соня Петерсон-Льюс их Университета Темпл в Филадельфии. А для нас Новый год из детства чем пахнет? Елкой и мандаринами!

- Очень многих из нас еловый аромат возвращает в детство, будит ностальгические воспоминания. И мы снова верим в волшебство и ждем чуда. А нам этой веры сейчас так не хватает! - резонно рассуждает клинический психолог Николь МакКанс.