Платить - выгодно

Фото: пресс-служба ТСК Мосэнерго

ООО «ТСК Мосэнерго», обеспечивающее теплоснабжение в ряде городов Московской области (в том числе в Химках, Электрогорске, Котельниках, Дзержинском и ряде др.), в свой 10-летний юбилей продолжила традицию поощрения лучших потребителей. Но если в 2020 году компания награждала лучших из жителей многоквартирных домов, то по итогам этого года выбирали 10 самых дисциплинированных потребителей - юридических лиц.

Выбор победителей осуществлялся по целому ряду критериев: платежная дисциплина; динамика снижения задолженности; использование лучших практик управления в сфере ЖКХ; популяризация энергосберегающих технологий.

В числе победителей сразу шесть организаций из подмосковных Химок. Среди них управляющие организации в сфере ЖКХ - ТСЖ «Сокол-1» и ООО «ЖКО «Берег»; известный представитель российской ракетно-космической промышленности - АО «НПО Лавочкина». Также в число лучших химкинских потребителей тепловой энергии вошли УМВД России по г.о. Химки, АУ «МФЦ г.о. Химки» и ООО «ГрандИнвест».

Среди победителей «ТСК Мосэнерго» назвал еще две управляющие организации: - ТСН(ж) «СКОЛКОВО ПАРК» и ООО «Мультисистема Сервис» (Московская область, Ленинский район, д.Бутово).

Лучшими стали две организации в сфере ответственности Электрогорского филиала «ТСК Мосэнерго» - МБУ «МФЦ г.о. Электрогорск» и ООО «Агентство недвижимости Мегаполис - Сервис г.Павловский Посад».

Помимо морального удовлетворения от победы и диплома все компании-победители получили высокотехнологичный бонус от «ТСК Мосэнерго» - сертификат на проведение бесплатной диагностики тепловизором одного из своих объектов. Обследование поможет обнаружить скрытые потери тепла, что сделает систему теплоснабжения здания эффективнее.

«Конкурс явился ярким подтверждением того, что для любого потребителя вовремя платить по счетам за тепло и при этом нормально и эффективно работать вполне возможно», - заявил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и сбыту ООО «ТСК Мосэнерго» Павел Гельвич.

При этом проблема долгов за поставленные ресурсы остается для «ТСК Мосэнерго», как и для всех ресурсоснабжающих компаний в стране, более чем актуальной. Так, долг только входящих в ТОП-10 предприятий-должников перед «ТСК Мосэнерго» превышает 2,7 млрд рублей. Но при помощи руководства Московской области, глав администраций проблема решается.

«Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в «ТСК Мосэнерго» системный характер. Руководство региона, многие из наших партнеров прекрасно понимают, что своевременная оплата поставленных ресурсов играют большую роль в обеспечении надежной работы и развития системы теплоснабжения, что особенно актуально в ходе отопительного сезона», - отметил Павел Гельвич.

Усилия энергетиков не проходят даром - с 2017 года результаты деятельности в части собираемости денежных средств в «ТСК Мосэнерго» качественно выросли почти на 9,2%, темп прироста задолженности снижен на 45% относительно 2018 года. «Нам, оглядываясь на проделанную работу, критично важно не терять темп и расширять используемый в работе с должниками инструментарий», - уверен представитель «ТСК Мосэнерго».

Ведь в итоге тепло в наших домах – это результат общих усилий. Без своевременной оплаты платежек за тепло и горячую воду нельзя говорить о нормальной эксплуатации системы теплоснабжения и, тем более, о ее дальнейшем развитии.