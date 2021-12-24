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Происшествия24 декабря 2021 9:45

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка на Донбассе

Под огнем автоматических гранатометов военнослужащих Украины ранение получил мирный житель
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Вопреки всем международным конвенциям и договорам военные преступники на Украине продолжают свои карательные обстрелы

Вопреки всем международным конвенциям и договорам военные преступники на Украине продолжают свои карательные обстрелы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет России продолжает фиксировать доказательства применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.

- По данным следствия, 23 декабря 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением автоматических гранатометов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в результате чего получил ранение 52-летний мирный житель, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие считает, что обстреливая населенный пункт, "украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".

Шестой год, как руководство донбасских республик Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) считает жертвы погибших мирных граждан.

Вопреки всем международным конвенциям и договорам военные преступники на Украине продолжают свои карательные обстрелы.

По словам замминистра иностранных дел ЛНР Анны Сороки, под Первомайском и Краснодоном (где ранее шли кровопролитные бои) за последние годы было обнаружено 10 массовых захоронений. В самом крупном обнаружено более 80 останков. Среди убитых опознаны множество мирных граждан.

Масштаб насилия Киева на Донбассе отражает статистика: общие безвозвратные потери ДНР уже превысили 5000 граждан, среди которых - 91 ребенок.

Несмотря на то, что фактам обнаружения могильников с гражданскими лицами были заведены уголовные дела, как на Донбассе, так и в Следственном комитете России, в ООН на них пока никак не реагируют.

- Украинские силовики нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и

Дополнительный протокол II к ней. В связи с этим, по указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), - отметила Петренко.

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