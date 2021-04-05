СК РФ возбудил уголовное дело о гибели ребенка после обстрела в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о смерти ребенка при обстреле в Донбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух граждан после обстрела Донбасса силовиками Украины.

- По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"), — цитирует официального представителя СК РФ Светлану Петренко ТАСС.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 3 апреля, в поселке Александровское под городом Енакиево. Как сообщили власти ДНР, украинские военные из состава 59-й бригады сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в жилом массиве поселка. В результате случившегося погиб пятилетний ребенок и пострадала женщина.

Также комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинские власти ведут "братоубийственную войну", а коллективный Запад игнорирует преступления киевского режима.