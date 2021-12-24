Путин: Украина пилит сук, на котором сидит

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Во время совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию зашла речь о поставках газа в Европу. Владимир Путин рассказал, что думает о сложившемся положении.

- Те, кто не дают возможность работать с Северным потоком-2, поступают глупо. Дополнительные объемы газа на европейском рынке безусловно понизили бы цену на споте. А многие страны, включая ту же Украину, зависят от спота. Это их собственный выбор был, не покупать у нас – для них цена тоже бы существенно упала. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Не мы это придумали, - заметил президент.

Путин рассказал, что остановлены поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа. Газпрому принадлежит 45% акций, но полякам больше, и вот они «отодвинули» нас от управления системой.

- Так и управляют: одни потребители не заказывают газ, другие в реверсном режиме запустили в обратную сторону наш газ. Количество газа не увеличивается на европейском рынке, вот цена и растет. Удивительно, что нас потом начинают обвинять. Все с ног на голову ставят, - заявил российский глава.