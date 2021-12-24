Путин заявил о глупости тех, кто не дает работать проекту "Северный поток - 2" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступают глупо, отметив, что дополнительное поступление газа в Европу понизило бы цену и для Украины. По его словам, такие противники газопровода сами подрезают сук.

«По поводу "Северного потока - 2", да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», - сказал российский лидер в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что в Европе «сами не открывают нам "Северный поток - 2", а теперь будут замерзать».

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил о том, как Киев планирует помешать запуску «Северного потока - 2», пригрозил «вечными» санкциями против проекта. По его словам, Украина разработала план юридических шагов. Кроме того, он предположил, что газопровод вообще не запустят, посоветовав Москве «полностью» изменить свои подходы.