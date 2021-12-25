Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 25 декабря 2021 года: «Омикрон» украл Рождество

Новости и статистика по коронавирусу в мире – в еженедельной подборке «КП» Фото: REUTERS

«Омикрон»-штамм COVID-19 за считанные дни выявлен чуть ли не во всех странах мира: по оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) люди, инфицированные этим штаммом, есть сейчас в 110 государствах.

Предварительные оценки говорят, что «омикрон» менее опасен, чем другие известные штаммы коронавируса: риск госпитализации для заболевших им вполовину меньше, чем при инфицировании «дельта»-штаммом. Также, судя по всему, «омикрон» резко снижает защитные свойства организма вакцинированных.

Стремительное распространение «омикрона» в преддверии католического Рождества и строгие меры, принятые правительствами в целях снижения заражаемости, стали факторами, из-за которых жители стран Запада и Нового света, по сути дела, остались без главного зимнего праздника. Продолжающаяся пандемия стала причиной отмены тысяч авиарейсов, морских круизов, концертов и шоу. Наиболее жесткие ограничения – в странах Европы.

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Жесточайший локдаун вновь введен в Нидерландах: закрыты магазины, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны; отменены все публичные мероприятия. Решено, что ограничения будут действовать до 14 января, однако, все уверены, что этот срок будет продлен.

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В Италии вернули строгий масочный режим. Причем обычных защитных масок теперь недостаточно – как в общественном транспорте, так и в закрытых помещениях требуются респираторы типа FFFP2.

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Правительство Греции также вернуло масочный режим. И в закрытых помещениях, и на открытых пространствах маски вновь становятся обязательными. Для поездок в общественном транспорте или при походе в магазин необходимо пользоваться респираторами или двойными масками.

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Обязательное ношение масок не только в общественных местах, но и на улицах возвращено в Испании. Исключение сделано только для тех, кто занимается спортом на воздухе.

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В Бельгии маски носить теперь будут и дети. Также там под запрет попали традиционные рождественские радости – собирать дома гостей теперь нельзя вплоть до особого уведомления, а бары и дискотеки закрылись.

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Правительство Черногории разрешило массовые мероприятия – празднование Рождества, Нового года, свадьбы и юбилеи – но только при условии, что все гости привиты или имеют отрицательные результаты теста на коронавирус. Все остальные тоже могут праздновать, но только у себя дома.

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Самая сложная ситуация – в Великобритании. Там по итогам недели зафиксирован рекордный уровень заболеваемости COVID-19: положительные результаты теста на коронавирус получили 1,7 миллиона британцев.

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Стремительно растет R-коэффициент заражения коронавирусом и в Израиле. Минздрав страны сообщил, что за неделю он увеличился до показателя в 1,36, означающего долю зараженных от общего числа восприимчивых при контакте с носителем коронавируса.

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Китайцы, впрочем как и всегда, со вспышками эпидемии борются радикальными способами. На этот раз правительство Китая полностью закрыло от внешнего мира население города-миллионника Сиань. Причиной введения локдауна стал рост числа заболевших COVID-19 в этом мегаполисе. 13 миллионам горожан запрещено покидать свои жилища за исключением строго ограниченных по количеству походов в магазин. Работа городского транспорта прекращена, закрыты все торговые центры, на всех выездах из города стоят блокпосты.