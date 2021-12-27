Какие иностранные новогодние традиции прижились в России, и как сотворить чудо

Гордей Чернецов из Пензы.

Далеко не всё иностранное приживается на русской земле. Например в Испании новогоднюю ночь встречают в красном нижнем белье, а еще съедают 12 виноградин - иначе не видать счастья. У нас в России такого не встретишь, но некоторые новогодние традиции мы у иностранцев все же переняли.

Адвент-календари

В этом году у россиян стали популярны адвент-календари. Наверняка каждый из вас видел в социальных сетях видео распаковок таких коробочек с датированными ячейками. За каждой из створок припрятаны приятные мелочи - сладости, косметика, игрушки, предсказания и прочее. Каждый день - новый подарок.

В России, например, стали очень популярны такие "календари" с бутылками вина и украшениями. Из необычных вариаций - адвенты с парфюмерными пробниками. Запахи самые разные - бамбука, мха и даже аромат праздника.

Чек-листы

Чек-лист - это список дел, которые нужно успеть сделать до конца месяца/зимы/года. Или перечень вещей, которые стоит взять в путешествие. Вариаций - множество.

Например, американский пилотам полвека назад чек-листы помогали ничего не забыть. Сейчас же списки делают жизнь людей более насыщенной, наполняя ее важными желаниями и планами.

Во-первых, ставить галочки напротив исполненных мечтаний весьма приятно, во-вторых, хочется верить, что написанное обязательно материализуется.

Семейные фотосессии в пижамах

Еще одна новогодняя традиция – фотосессии всей семьей в ярких пижамах или красивых свитерах на фоне украшенных елок, каминов и мишуры. Ощущение, будто оказался в сериале про американских подросток, которые одними из первых начали проводить пижамные пати.

Гордей Чернецов и его мама Ирина

Если хотите, чтобы все члены семьи были одеты в одной цветовой гамме, но не планируете сильно тратиться, то всегда можно арендовать костюмы. И не забывайте, что график в фотостудиях перед Новым годом всегда расписан по минутам.

Пряничные города

У многих Новый год и Рождество ассоциируются с запахом свежей выпечки, корицы, имбиря и... пряниками. Пряничные человечки, пряничные домики. Их выпекали еще в Древнем Риме, а вот специи в тесто стали добавлять лишь в начале ХI века в Англии.

Сейчас созданием пряничных домиков увлекаются как дети, так и взрослые. В магазинах даже продаются специальные наборы. И главное тут, конечно, не результат. Хотя домики почти всегда выходят очень милыми.

Добрые дела

Перед Новым годом хочется верить в чудо и совершать добрые дела. Почувствовать себя нужным помогают благотворительные акции и игры. Например, в декабре 2021 года фонд «География добра» запустил новогоднюю акцию «Секретный Санта» по мотивам известной американской игры (ее еще называют "Тайный Санта".

Принять участие может любой желающий. Все собранные средства пойдут на оплату лечения Гордея Чернецова из Пензы. Мальчику нужна дорогостоящая операция в Польше. Дело в том, что его правая нога короче левой на целых 15 сантиметров! И мечта Паши - твердо стоять на земле.

Разве не отличная возможность сотворить чудо?