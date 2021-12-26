Волонтёры «Норникеля» собрали 880 тысяч рублей в первый день открытия благотворительной ярмарки

Фото: Ольга Лобачева.

Ежегодная благотворительная ярмарка-аукцион «Волонтеры в Сити» открылась 26 декабря. Основное мероприятие прошло в Москве на площадке DigitalLoft, однако по Zoom к столичному эфиру присоединились корпоративные волонтёры из всех городов присутствия компании «Норникель» – Мончегорск, Заполярный, Красноярск, Норильск, Саратов, Чита и др.

«Ярмарка проходит в третий раз и набирает обороты с каждым годом. В едином порыве волонтеры «Норникеля» делают добрые дела: мы своими руками сшили игрушки, сделали различные сувениры и аксессуары, и всё это реализуется на нашем сайте волонтерывсити.рф. Приобретая игрушку или сувенир, вы не просто покупаете подарок к новому году, вы делаете добрые дела для детей из наших регионов, которые нуждаются в помощи», – рассказала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля».

Лоты, которые продавались на ярмарке, также прибыли из арктических регионов. Варенье из морошки и черники, шёлковый платок с изображением северного сияния, игрушки из ваты, свечи и мыло ручной работы – эти и другие подарки будут представлены в свободной продаже до 14 января. Среди уникальных сувениров особенно выделяются игрушки-символы года – очаровательные тигры в необычных костюмах. Один из таких тигров в наряде Деда Мороза стал самой крупной покупкой на новогоднем аукционе – его приобрёл директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Фото Ольга Лобачева.

«В компании стало уже очень хорошей традицией, когда мы под Новый год собираемся одной большой волонтерской семьей. От лица компании хочется сказать всем огромное спасибо за то количество добрых дел, которые мы сделали в течение этого непростого года. Очень здорово, что эти дела не остались незаметными и на карте России впервые появилась столица корпоративного волонтёрства – город Мончегорск», – обратился к участникам ярмарки Игорь Сухотин. – «Желаю всем сохранить то тепло и ту энергию, которая есть сегодня в наших сердцах!»

К онлайн-трансляции присоединились пользователи со всей России, специальным гостем стал солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков – активный участник многих благотворительных акций. Он отметил, что общая деятельность волонтёров создаёт особую энергию.

«Если ты готов творить добрые дела и не хочешь говорить об этом – твори. Если ты хочешь, чтобы об этом узнали люди и тоже заразились этой идеей, это тоже прекрасно. Я несколько лет делаю «Санту Жукова», мы помогаем детям, и каждый год получаем кучу заявок, среди которых есть очень простые – у кого-то нет сапожек, ёлочки, учебников. Я сделал небольшой ход, который обернулся огромной удачей, – опубликовал пост в соцсетях, где сообщил, что «Санте Жукова» нужны помощники. И вы знаете, более 150 человек из моих подписчиков поучаствовали и сделали добрые дела. Каждый может в любой момент своей жизни совершать хорошие поступки», – рассказал певец.

Фото Ольга Лобачева.

С начала ярмарки с продаж удалось собрать почти 880 тысяч рублей. По традиции компания «Норникель» удвоит эту сумму – таким образом, уже более 1,7 миллиона рублей отправится на помощь детям из регионов России. Новый слуховой аппарат, оплата операции, подарки ребятам из детских домов – эти и другие чудеса стали возможны благодаря волонтёрам корпоративной программы «Комбинат добра». Продажи продолжаются, все желающие присоединиться к акции могут сделать это на сайте волонтерывсити.рф до 14 января.

«Всё прошло очень энергично и динамично, мы уже собрали очень много денежных средств. Мы очень долго готовились, очень много шили и очень переживали, поэтому я очень благодарна всем, кто принял участие в нашем аукционе», – рассказала ведущая мероприятия, корпоративный волонтёр «Норникеля» Кристина Казакова. – «Сейчас мы немножко выдохнем и вскоре начнём готовить большую волонтёрскую программу на следующий год. У нас уже есть идеи, поэтому думаю, что наши будущие лоты будут еще круче, еще мощнее!»

Ярмарку завершило выступление народного артиста России Дмитрия Харатьяна. Актёр и музыкант, который и сам делает много добрых дел и является волонтером различных благотворительных организаций, отметил, что был рад стать частью такого мероприятия.

Фото Ольга Лобачева.

«Как известно, кому много дано – с того и спрос больше. «Норникель» – крупная компания с большими возможностями, и то, что эта компания помогает людям, это вызывает большое уважение. Это большая миссия, предназначение больших компаний, людей, организаций – уделять внимание тем социальным слоям, где необходимо поддержка и помощь. То, что «Норникель» занимается поддержкой волонтерского движения, это очень здорово», – отметил Дмитрий Харатьян.

Через год волонтёры обещают изготовить для благотворительной ярмарки новую партию милых игрушек-символов – в 2023 году это будет кролик. У «Комбината добра» много планов и идей, а это значит, что производство добрых дел будет набирать обороты.