Крупные города по всему миру отменяют новогодние праздники из-за всплеска COVID-19

Подготовка к празднованию Нового года на Таймс сквер, Нью-Йорк. Фото: REUTERS

На фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом и массового распространения штамма «омикрон» власти многих крупных городов по всему миру приняли решение о полном отказе от новогодних гуляний.

В некоторых местах различные праздничные мероприятия все же пройдут, но с ограничениями, сообщает Fox Business.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что успешная кампания по вакцинации населения от коронавируса позволит провести новогодние торжества так, как это было запланировано изначально.

– Мы лидируем по вакцинации, мы благополучно открылись и каждый день работаем над выздоровлением всех нас. Поэтому мы будем праздновать, но примем дополнительные меры безопасности, – заявил мэр Нью-Йорка.

Градоначальник пояснил, что все зрители, присутствующие на торжествах, должны быть привиты, обязательными остаются требования по ношению защитных масок и социальному дистанцированию.

Также проведение массовых новогодних мероприятий планируется в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Майами (штат Флорида), Чикаго (штат Иллинойс), Сиднее (Австралия), Тайбэе (Тайвань).

Должны состояться торжества и в Лас-Вегасе (штат Невада) – здесь планируется грандиозное фейерверк-шоу в центре города и восьми крупнейших казино.

А вот жителям Сиэтла (штат Вашингтон), за традиционным шоу фейерверков на крыше башни Space Needle придется наблюдать только онлайн.

Власти Рио-де-Жанейро (Бразилия) пока никак не могут определиться: ¬ изначально праздники были запланированы, потом их отменили на фоне распространения «омикрона», сейчас же вновь говорят о возможном проведении торжеств.

В Афинах (Греция) фейерверков не будет – власти отменили все рождественские и новогодние мероприятия.

Также из-за новой волны» коронавирус полностью отменены празднества в немецких Берлине, Франкфурте и Мюнхене.

Их примеру последовали Эдинбург (Шотландия), Лондон (Великобритания), Нью-Дели (Индия), Париж (Франция) и Рим (Италия).