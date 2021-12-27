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Не для красного абзаца, но на этот Новый год мы не будем обжираться.
Так, грибочки, бутерброд.
Ну салатика немножко, ну ещё туда-сюда, шпроты, сыр, икра, картошка.
Разве это всё еда?
Ну жаркое. Ну закуски. Ну говяжьи языки.
А то как-то не по-русски, а, точней, не по-людски.
Ну колбаска. Ну котлетки. Ну биточки. Ну пирог. Грудка, рыба, тарталетки. Гребешки и осьминог.
Разве это много, братцы?
Видит Бог, на этот раз мы не будем объедаться.
Так что сбегаем в магаз и докупим мелочёвку.
Шампиньоны, огурцы, брют, коньяк, портвейн, вишнёвку, майонез и голубцы. Чесночку. Горчицы жгучей. Виски. Колу. Ну и лёд...
(Это так, на всякий случай, вдруг к нам кто-нибудь придёт).
Морс малиновый остудим. В торт воткнём огромный нож...
Только много есть не будем.
Закусили - и хорош.