Вопрос дня: Какой новогодний подарок вам запомнился? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Подарки не слишком люблю, но давным-давно, когда я учился на первом курсе в авиаучилище и был отличником, мама мне подарила английские джинсы «Кошачья лапа». Еще как-то в Крыму мне подарили вино «Магарач» - было очень приятно.

Иван МОИСЕЕВ, глава Московского космического клуба:

- Лучший новогодний подарок у меня - к этому Новому году. Это удачный запуск на прошлой неделе космического телескопа «Джеймс Уэбб» (подробности - на сайте kp.ru). С нетерпением жду подробностей о планетах в других системах.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Самым большим предновогодним «подарком» стала ситуация в Сарапуле 40 лет назад: мы освобождали 25 учеников в школе - их захватили два дезертира. Прямо накануне дня рождения Брежнева. Руководство приказало не омрачать юбилей. Операцию «Альфа» провела успешно.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший художник-график Гознака:

- Я получил нежданный «презент» в новогоднюю ночь на 1978-й. Встретил праздник в трамвае, который ехал из Измайлова в Перово. Однокурсники разделились на две группы, я ехал из одной компании в другую и заблудился. В полночь трамвай остановился прямо посреди пути, и нас, четырех пассажиров, вышел поздравить с Новым годом вагоновожатый.

Алексей КУДЕЛИН (Вася Ложкин), художник и блогер:

- В новогоднюю ночь на 1993-й страну захватил бум на петарды и салюты. Я был в Солнечногорске и после боя курантов пошел к елочке на площадь. Тогда в подарок от сограждан я оглох на несколько часов.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- Для меня самый лучший подарок на Новый год - живые цветы. Лет пять назад мне подарили гиацинты - это было большое удивление. И я взяла для себя традицию - к 31 декабря дома их на подоконнике выращивать в горшочках.