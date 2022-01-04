Кошмарный прогноз метеорологов: в ближайшем будущем ураганы превратят Землю в «Планету бурь»

Шторм в Имеретинской бухте, Сочи. Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин

Климатологи из Йельского университета (Yale University), включая нашего соотечественника Алексея Федорова, и коллега американцев Сергей Гулев из Института океанологии РАН опубликовали в журнале Nature Geoscience «ураганный прогноз». Сделали его на основе моделирования атмосферных процессов и анализа климатических данных далекого прошлого – аномальных погодных явлений, которые происходили миллионы и десятки миллионов лет назад в периоды былых глобальных потеплений.

Прогноз, на который ссылается портал Phys.org, не утешительный. Согласно ему, по мере повышения средней температуры на Земле количество мощных ураганов – тропических циклонов – может быть и не увеличится. Сохранится на нынешнем уровне порядка 90 штук в год. Но сами тайфуны начнут формироваться в более высоких широтах. То есть, будут смещаться в сторону полюсов. Как в Северном, так и в Южном полушариях. Да они уже смещаются.

Климатологи грозят, что ураганы охватят местности, расположенные вплоть до широт в 45-46 градусов. Жителям Нью-Йорка и Бостона, Пекина и Токио стоит, что называется, напрячься и укрепить крыши.

Москвичам, проживающим на широте 55 градусов, пока можно не беспокоиться. А питерцам и подавно. Хотя некоторые другие крупные города России, включая Сочи, Краснодар, Астрахань, Новороссийск, Владивосток, Грозный и Владикавказ, похоже, попадут в «ураганную зону».

Мощные тайфуны будут зарождаться и бушевать в более высоких широтах.

Однако, в ближайшие 300 лет, если повышение средней температуры на Земли продолжится нынешними темпами, ситуация может усугубиться до совсем уж непотребной. И ураганы начнут сметать разомлевших от жары белых медведей с солнечного побережья Северного ледовитого океана и пингвинов с пляжей Южного океана, омывающего Антарктиду.

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