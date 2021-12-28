Потребители - главные враги любого социализма

Каждому в этот момент сразу становилось понятно, что Самохвалов — гадина, а Новосельцев - придурок

Количество россиян с кредитами достигло 43 млн человек — сообщает Центробанк.

С начала пандемии количество граждан с действующими кредитами или займами увеличилось в России на 2,4%, следует из данных ЦБ. Рост в основном произошел за счет тех, кто обращается за деньгами в микрофинансовые организации.

Меня эта новость поразила, честно говоря, совсем не в «социальной» плоскости. Мол, народ обнищал, залезает в кабальные долги и все такое. Она показывает, насколько современная Россия далека от той страны, 30-летие ликвидации которой мы отмечали 25 декабря.

Сегодня практически вся Россия живет в долг. В буквальном смысле. 43 миллиона человек, у которых есть кредиты, это не менее 80% российских семей. Не 43 миллиона человек, а все 120 миллионов граждан России (если папа взял в долг 10 тысяч рублей, расплачиваться за них придется из семейного бюджета) должны коммерческим банкам.

Любой советский человек знал, что жить в долг — не хорошо. Что просить в долг — стыдно. Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Если не верите, пересмотрите рязановский «Служебный роман», где зачуханый лузер Новосельцев (Мягков) униженно просит в долг у успешного и довольного жизнью Самохвалова (Басилашвили) 20 рублей «до получки». Тот широким жестом дает и каждому в этот момент сразу становилось понятно, что Самохвалов — гадина, а Новосельцев - придурок.

Но, Новосельцев просил в долг от безысходности. Зарплата ничтожная, двое детей, а ширпотреб в СССР стоил, если помните, довольно конских денег.

Сейчас абсолютное большинство из упомянутых ЦБ 43 миллионов берет у банков в долг совсем не для того, чтобы купить ребенку новые сандалии, взамен порванных.

Нет, берут, на новый телефон, на большой телевизор, на мягкую кровлю для дома, на обои и автомобиль. Мы превратились в типичное потребительское общество, которое в своем поведении ничем не отличается от какой-нибудь Франции или Испании и хочет «все и сразу».

Статистика ЦБ да и любого коммерческого банка расскажет о реальных перспективах «нового социализма» в нашей стране больше, чем любые политики или публицисты.

Заплесневелая риторика разнообразных российских «левых» именно потому не имеет никакой убедительной электоральной перспективы, потому что остается исключительно риторикой, набором убаюкивающих слов, вызывающих в памяти детские воспоминания о «самом вкусном пломбире» и «уверенности в завтрашнем дне». Про день сегодняшний там ничего нет.

А этот сегодняшний день (особенно накануне Нового года) говорит о том, что среднестатистический россиянин хочет потреблять как можно больше. Он не хочет никакого всеобщего счастья через 20 лет. Он желает счастья для себя, для своей семьи. И прямо сейчас.

И если для иллюзии этого счастья нужно взять кредит по 50% годовых, он идет и берет его.

Так что сформулированная поэтом в 1929 году логика, что «через четыре года здесь будет город-сад» в России больше не работает.