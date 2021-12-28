«ЕАЭС состоялся. И это выгодно»

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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает важным дальнейшее развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и отмечает эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.

«ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объём торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда. Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов», – сказал Нурсултан Назарбаев на встрече с российским президентом в Санкт-Петербурге 28 декабря.

Встреча прошла в рамках неформального форума руководителей стран СНГ, в котором приняли участие главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Лидеры государств обсудили безопасность и военное сотрудничество, проблемы миграции и экономическое партнёрство, подвели итоги уходящего года и наметили пути сотрудничества в СНГ.

Отец-основатель ЕАЭС и ОДКБ

Санкт-Петербургский саммит прошёл в юбилейный для СНГ год 30-летия создания содружества. Незадолго до этого, на октябрьском заседании Совета глав государств СНГ, президент России отметил, что за три десятилетия организация утвердилась как авторитетное региональное интеграционное объединение, в рамках которого страны стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. «Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», – подчеркнул Владимир Путин.

В беседе с ним 28 декабря Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почётного председателя ЕАЭС. Он назвал «образцовыми» российско-казахстанские отношения.

Напомним, что в нынешнем году Казахстан отметил 30-летие государственной независимости, а также то, что именно первый президент Казахстана в 1994 году впервые высказался о необходимости создания на постсоветском пространстве интеграционного альянса, выступая в стенах МГУ. В 2010 году был создан Таможенный союз, объединивший Россию, Казахстан и Беларусь, в 2012 году учреждено Единое экономическое пространство, придавшее дополнительный импульс интеграционным процессам на территории бывшего СССР, а в мае 2014 года в Астане был торжественно подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступивший в силу в 2015 году.

Нурсултан Назарбаев также стоял у истоков объединившей Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизстан и Таджикистан Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Владимир Путин высоко оценил личный вклад первого президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте. «Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всём мире, те механизмы и инструменты, которые мы в своё время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьёзного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьёзный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана», – сказал президент Российской Федерации.

«Вакцина «Спутник V» сыграла решающую роль в том, чтобы остановить коронавирус»

В свою очередь прибывший на встречу в Санкт-Петербурге действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию за помощь республике во время пандемии. «Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договорённости. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса», – сказал Токаев.

Напомним, что власти Казахстана приступили к вакцинации населения от коронавируса произведённым в России препаратом 1 февраля нынешнего года. В конце февраля началась отгрузка в регионы республики российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, в апреле стартовала иммунизация казахстанцев местным препаратом QazVac. 15 июля Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".

На встрече в Санкт-Петербурге президенты России и Казахстана также обсудили вопросы развития двусторонних отношений в области образования, энергетики и цифровизации. Владимир Путин пригласил Касыма-Жомарта Токаева посетить Россию в начале следующего года. «Мы вас ждём. Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными: и образование, и энергетика, и цифровизация – это прямо ключевые вещи. И если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады», – сказал президент России.