В зависимости от обстоятельств

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Еще недавно многие люди откладывали оформление ипотеки, предпочитая в качестве альтернативы арендное жилье. Сейчас в среднем затраты на обслуживание кредита оказываются сопоставимыми с арендными платежами. О плюсах и минусах этих двух способов решения квартирного вопроса – в авторской колонке директора Консультационного центра ДОМ.РФ Михаила Ковалева.

Можно ли сказать, что ипотека выгоднее аренды в 2021 году?

Благодаря федеральным и региональным программам ипотечные кредиты стали гораздо доступнее для граждан. К примеру, с помощью «Семейной ипотеки» сегодня можно взять кредит по ставке до 6%, по программе «Сельской ипотеки» ставка составляет 3%. При этом зачастую ежемесячный платеж по кредиту оказывается сопоставим со стоимостью аренды.

Допустим, в Екатеринбурге аренда двухкомнатной квартиры обойдётся примерно в 29 тыс. рублей в месяц. Средняя стоимость такого жилья на первичном рынке составляет около 5,9 млн рублей. При оформлении «Семейной ипотеки» по ставке 6% в качестве первоначального взноса придётся заплатить 15% от этой суммы или 885 тыс. рублей. Если срок кредита составит 20 лет, то ежемесячный платёж будет равен примерно 35,8 тыс. рублей. Однако эта сумма может быть уменьшена до сопоставимых с арендой значений при использовании досрочного погашения.

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При этом в каждом конкретном случае это соотношение может меняться. Например, если рассматривать оформление ипотеки по рыночной ставке, которая в ноябре 2021 года достигла 8,5%, то аренда обойдётся дороже.

Есть ли категории граждан, для которых аренда выгоднее?

Конечно, ипотека не является универсальным средством решения жилищного вопроса на все случаи жизни. Аренда позволяет обеспечить доступным и комфортным жильем те категории граждан, которые не могут позволить себе купить квартиру в ипотеку, или не хотят покупать жилье в собственность. Один из основных плюсов аренды — это мобильность. В случае необходимости человек может в любой момент сменить место жительства с минимальными временными и материальными затратами.

Вероятно, ипотека не очень подходит для людей, которые не планируют связывать свою жизнь с каким-то конкретным городом, которые создают семью и планируют на горизонте ближайших лет рождение ребенка (в таком случае нет смысла вкладываться в покупку и ремонт сейчас, так как будет требоваться расширение жилплощади и это можно будет сделать с использованием льготных программ) или которые просто не хотят или не готовы брать на себя долгосрочные финансовые обязательства.

А как обстоит дело с ипотекой? Какие особенности нужно учесть в этом случае?

Покупая жилье в ипотеку, заемщик сразу становится собственником (за исключением случаев, когда жилье приобретается в строящимся доме). При условии своевременного погашения задолженности ему не придётся зависеть от чужих решений и беспокоиться о том, что завтра его могут выселить.

Главное преимущество ипотеки состоит в том, что вы инвестируете деньги в свою недвижимость. Аренда не приблизит вас к покупке собственного жилья, а все потраченные деньги фактически оказываются невозвратными расходами.

К тому же при оформлении ипотеки вы можете сэкономить на процентах с помощью мер господдержки. В их числе — налоговые вычеты с покупки жилья и с уплаченных процентов, материнский капитал, выплата многодетным семьям.

К примеру, если семья с одним ребенком решит оформить семейную ипотеку на сумму 5 млн рублей на 20 лет под 6%, то после применения льгот ежемесячный платёж можно снизить с 35,8 до 28,4 тыс. рублей, то есть на 21%. Общая экономия составит порядка 1,6 млн рублей.

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С другой стороны, ипотечные кредиты обычно оформляются на длительный срок. Поэтому стоит учитывать, что ипотека требует соблюдения определённой финансовой дисциплины.

Необходимость оплаты первоначального взноса также может стать одним из препятствий для оформления ипотеки. Его размер составляет от 10 до 15% от стоимости жилья. Для того, чтобы внести необходимую сумму можно использовать как собственные накопления, так и средства материнского капитала.

Что же выбрать?

Ответ на этот вопрос зависит от жизненных обстоятельств человека. Аренда жилья больше подойдёт тем людям, для которых важна свобода передвижений. Как правило, это студенты или молодые специалисты, находящиеся в самом начале карьеры. Также выбор в пользу аренды целесообразен, если сейчас нет возможности оплатить первоначальный взнос и требуется время на его накопление или тем, кто не хочет на текущий момент приобретать жилье в собственность.

Если для вас важна стабильность, вы не планируете переезжать в ближайшее время, и, к тому же, имеете право на получение жилищных льгот от государства, есть смысл рассмотреть возможность оформления ипотеки.

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