Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию

СЕГОДНЯ 01:18 2017-12-26T01:21:44+03:00

Эти два предложения президент России озвучил на встрече с законодателями

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Выступая на встрече с законодателями, президент России Владимир Путин озвучил два предложения, которые касаются возврата российских капиталов в страну.

«Первое – продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», - сказал глава государства.

«Второе – освободить представителей бизнеса, которые закрывают его за границей и переводят в Россию, от выплаты 13-процентного налога», - продолжил он.

Президент нашей страны убежден, что эти меры могут стать «дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию», передает ТАСС.

Напомним, в понедельник, 25 декабря, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провел встречу с руководством Совета Федерации, Госдумы и профильных комитетов обеих палат парламента.

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Президент России, традиционно собирающий законодателей под Новый год, так же традиционно поблагодарил их за работу (подробности).