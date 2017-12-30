2017-12-30T19:18:22+03:00
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемого террориста уже передали в Следственный комитет России
Дарья ИВАШКИНА
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Взрыв прогремел 27 декабря в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-ПетербургеВзрыв прогремел 27 декабря в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 30 декабря, стало известно о задержании предполагаемого исполнителя и организатора взрыва, прогремевшего 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как выяснилось, подозреваемого уже передали в Следственный комитет России (СКР). По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следователи сразу же приступили к допросу предполагаемого террориста.

Кадры после взрыва. Фото: Пресс-служба НАК

Кадры после взрыва. Фото: Пресс-служба НАК

«С подозреваемыми незамедлительно начали работать следователи СК России. В настоящее время его допрашивают», - говорится в заявлении Петренко, поступившем в редакцию «КП».

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об его аресте подозреваемого.

Напомним, самодельное взрывное устройство сработало 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Тогда пострадали 18 человек. Мужчина, который принес бомбу в магазин, попал на запись видеокамеры. Возможно, именно он и был задержан.

Чтобы не вызвать подозрений, он зашел в торговый зал. Фото: Стоп-кадр

Чтобы не вызвать подозрений, он зашел в торговый зал. Фото: Стоп-кадр

Накануне сообщалось, что ответственность за нападение взяли на себя террористы ИГИЛ (запрещено в РФ).

Эксклюзивные кадры. Подозреваемый попал на видео.Исполнитель взрыва в Перекрестке попал на видео

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